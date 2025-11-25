أبوظبي تتألق بزينة عيد الاتحاد الـ 54

هالة الخياط (أبوظبي)



زيّنت بلدية مدينة أبوظبي شوارع العاصمة وضواحيها بآلاف الأعلام والتشكيلات الهندسية والضوئية، إيذاناً ببدء الاستعدادات الرسمية لاحتفالات عيد الاتحاد الـ54، ونشر أجواء البهجة بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تجسّد روح الوحدة والانتماء لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وانتهت فرق البلدية من تركيب تشكيلات ضوئية متنوعة تضم أنواراً وزخارف وعبارات وطنية، تعكس المكانة التاريخية لليوم الذي وحّد الإمارات تحت راية واحدة، وأسّس واحدةً من أنجح التجارب الوحدوية في العالم العربي.

وحرصت البلدية على أن تأتي عناصر الزينة متناسقة مع محيط الشوارع والميادين، ووفق معايير السلامة للمركبات والمشاة، إضافة إلى تصنيعها من مواد صديقة للبيئة عالية الجودة وقادرة على مقاومة الظروف المناخية.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي التزامها بمبادئ الاستدامة عبر إعادة استخدام وحدات الزينة في مناسبات وطنية لاحقة، وذلك من خلال تفكيكها وتخزينها في مستودعات مخصّصة بعد انتهاء فترة العرض، بما يضمن الحفاظ على الموارد وتعزيز الكفاءة التشغيلية.



مزيج جمالي

تتضمن خريطة الزينة الضوئية تشكيلات هندسية مستوحاة من رموز الهوية الوطنية، بألوان علم الدولة، مع دمج عبارات احتفالية وأبيات من النشيد الوطني بتصاميم تجمع بين الطابعين الإسلامي والحديث، وبما يعكس مزيجاً جمالياً يعبّر عن الفخر بهذه المناسبة.

كما يتصدر الرقم 54 عدداً من اللوحات المضيئة، إلى جانب استخدام مجسّمات الصقر رمز الشجاعة والعزيمة، مع إضافة وحدات إنارة وميضية تعزز جاذبية التشكيلات.

وامتدت أعمال التزيين لتشمل مختلف الشوارع في جزيرة أبوظبي من كورنيش أبوظبي والجسور والدوارات، وصولاً إلى البر الرئيسي ومدينة محمد بن زايد، مدينة خليفة، مدينة شخبوط، بني ياس، المفرق، الشهامة والسمحة.