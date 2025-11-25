الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أطلقته «تداوي الصحية».. نموذج بالذكاء الاصطناعي لرعاية تعادل 10 أطباء لكل مريض

تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة (من المصدر)
26 نوفمبر 2025 02:07

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «تداوي للرعاية الصحية» في دبي، تبني خطة استراتيجية جديدة لمضاعفة كفاءة خدماتها العلاجية، بحيث يحصل المريض الواحد على رعاية تعادل جهود 10 أطباء، عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الطبية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدّمة ويرتقي بتجربة المريض.
ويأتي هذا التوجه، عقب الزيارة التي قام بها وفد من مجموعة تداوي الإماراتية برئاسة مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة، إلى مدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية، حيث اطلع خلالها على النماذج المتقدمة في إدارة الأنظمة الطبية وتشغيل المستشفيات الكبرى، التي تستقبل يومياً أكثر من 20 ألف مريض في المستشفى الواحد.
وقال مروان ناصر: «نحرص في المجموعة على تعزيز الخبرة السريرية للأطباء، ومن هنا جاء قرارنا بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومتنا الطبية، ليصبح استخدامه في التشخيص خطوة إلزامية داخل المستشفى، ما يسهم في دعم خبرات الكوادر الطبية ومضاعفة قدرتها على دقة التشخيص واتخاذ القرار».

الرعاية الصحية
الإمارات
دبي
الذكاء الاصطناعي
