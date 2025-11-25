الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات للقلب» و«طب الأسرة» تشاركان في فعالية للتصدي لأمراض القلب والكُلَى

«الإمارات للقلب» و«طب الأسرة» تشاركان في فعالية للتصدي لأمراض القلب والكُلَى
26 نوفمبر 2025 02:05

دبي (وام)

شاركت «جمعية الإمارات للقلب» و«جمعية الإمارات لطب الأسرة»، في دعم فعالية توعوية نظمتها «بوهرنجر إنجلهايم» الطبية في دبي؛ بهدف تعزيز الوعي بأمراض القلب والأوعية الدموية والكُلَى والتمثيل الغذائي، وإبراز أهمية التشخيص المبكر لهذه الحالات.
وأقيمت الفعالية في ملعب «راد سبورتس»، تحت شعار «متحدون ضد أمراض القلب والأوعية الدموية والكُلَى والتمثيل الغذائي»، لتكون منصة مبتكرة تجمع بين الطب وكرة القدم في إطار توعوي مؤثر.
حضر الفعالية الدكتورة منى الرخيمي، رئيسة جمعية الإمارات لأمراض الكلَى وزراعة الأعضاء، والدكتورة نادية المطروشي، الأمينة العامة ورئيسة مجموعة فشل القلب في جمعية الإمارات للقلب، والدكتور محمد فرغلي، رئيس اللجنة العلمية في جمعية الإمارات لطب الأسرة، ولاعب كرة القدم أحمد فتحي، ومجموعة من موظفي «بوهرنجر إنجلهايم».

جمعية الإمارات للقلب
الإمارات
طب الأسرة
أمراض القلب
أمراض الكلى
أمراض القلب والأوعية الدموية
التمثيل الغذائي
