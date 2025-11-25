«الإمارات الصحية» تقدم 600 ألف جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال منذ بداية العام

سامي عبدالرؤوف (دبي)



قدمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أكثر من 600 ألف جرعه لتطعيم شلل الأطفال من بداية العام، ضمن البرنامج الوطني للتحصين، الذي يعد أحد البرامج الوقائية الأساسية في الدولة، ويهدف إلى حماية الأطفال والمجتمع من الأمراض المعدية، وفق جدول تحصينات معتمد، وبما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت المؤسسة أن لقاح شلل الأطفال يعد من أهم التدخلات الصحية التي أسهمت على مستوى العالم في تقليص حالات الإصابة بهذا المرض، مشيرة إلى أن المؤسسة تواصل تطبيق برنامج التحصين الوطني وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة من المنظمات الصحية الدولية.

وتوفر المؤسسة نوعين من لقاح شلل الأطفال هما: اللقاح الفموي الثنائي، واللقاح المعطل، كما يتوفر لقاح شلل الأطفال ضمن عدد من اللقاحات المركبة (الرباعي، الخماسي، والسداسي) التي تعطى للأطفال وفق جدول البرنامج الوطني للتحصين.

وأوضحت أن نطاق التحصين «التطعيم»، يشمل الأطفال دون سن الخامسة، إضافة إلى الأطفال من عمر 5 إلى 6 سنوات في الصف الأول الابتدائي، إلى جانب تنفيذ التطعيم التعويضي لمن هم دون 18 عاماً لضمان تغطية جميع الفئات المستهدفة.

وأكدت أن هذه الجهود تعكس التزام المؤسسة بمبادئ الصحة الوقائية وحماية الأجيال القادمة من الأمراض المعدية، مشيدة بالتعاون المستمر بين الجهات الصحية، الذي يسهم في دعم استراتيجية الدولة للحفاظ على خلو دولة الإمارات من شلل الأطفال وتعزيز منظومة الصحة العامة. وأشارت المؤسسة إلى أنها دأبت على العمل المستمر في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، في شتى السبل، بدءاً من حملات التوعية والتطعيم ضد المرض، وصولاً إلى العمل الميداني للترصد وسبل الوقاية منه، وذلك لكي ينعموا بحياة صحية سليمة

ولفتت إلى تنفيذ حملات التوعية عبر منصاتها الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب الأنشطة الميدانية في المدارس والمنشآت الصحية والجهات المختلفة، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم ودوره المحوري في الوقاية من الأمراض وتعزيز صحة المجتمع.

وذكرت أن الفترة الماضية من العام الجاري، شهدت تنفيذ فعاليات توعية في المستشفيات والمراكز الصحية، حيث نظمت الأنشطة بطريقة ممتعة وتفاعلية تجمع بين التثقيف والترفيه؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التطعيمات ودورها في الوقاية من الأمراض، وخاصة شلل الأطفال.

وشملت الفعاليات ورشاً تعليمية، وأركاناً تفاعلية للأطفال والأسر، ومسابقات توعية تساهم في نشر الرسائل الصحية بأسلوب قريب من الجميع.



نظام ترصُّد فعّال

منذ أكثر من ثلاثة عقود، لم تسجل دولة الإمارات أي حالة إصابة بشلل الأطفال، ما يعكس نجاح جهود الوزارة وشركائها في تطبيق نظام ترصُّد فعال، وتحقيق نسب تغطية مرتفعة بالتطعيمات. وأوضحت المؤسسة أن جهودها في مجال مكافحة شلل الأطفال ترتكز على نهج وقائي واستباقي، من خلال تعزيز التحصين الشامل للأطفال، وفق البرنامج الوطني للتطعيم، منوهة بتطوير القطاع الصحي لنظام الترصد الوبائي الدقيق لرصد أي حالات مشتبه بها والاستجابة السريعة لها. وأشارت إلى حرص المؤسسة على الاستدامة في برامج التحصين وتطوير الكفاءات الطبية والفنية، بما يواكب أحدث المعايير الدولية، ويضمن المحافظة على خلو الدولة من المرض، في إطار الرؤية الحكومية لإرساء مجتمع صحي وآمن، وتعزيز جودة الحياة.

وتطرقت إلى أن المؤسسة تعمل على توظيف التقنيات الحديثة في دعم أنظمة الترصُّد والتحليل الوبائي، مما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ودقة البيانات وضمان التخطيط الوقائي المستدام. وتواصل الدولة جهودها في دعم البرامج الإقليمية والدولية لمكافحة شلل الأطفال في الدول التي تشهد تحديات صحية، تأكيداً على الدور الإنساني الريادي لدولة الإمارات في تعزيز الصحة العالمية.