«الفجيرة للبحوث»: تربية النحل تزيد إنتاج المحاصيل بنسبة 35%

الفجيرة (وام)



أكد مركز الفجيرة للبحوث، أن النحل يسهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية، وأن نتائج الأبحاث أظهرت أن تربيته يمكن أن تزيد من إنتاج المحاصيل بنسبة تصل إلى 35%، نتيجة عملية التلقيح الفعالة والمتواصلة التي يقوم بها.

وينفذ المركز دراسات علمية متقدمة تبرز الدور الحيوي للنحل في تعزيز الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي، باعتباره العامل الأكثر تأثيراً في عملية التلقيح الطبيعية. ويعمل المركز على تطوير برامج بحثية متخصصة لدراسة السلالات المحلية للنحل وتهيئة البيئة المناسبة لإنتاج أجود أنواع العسل.