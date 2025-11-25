الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بلدية العين» تنظم مبادرة «أجمل حي»

أمهات الحي والأطفال خلال المشاركة في المبادرة (من المصدر)
26 نوفمبر 2025 02:06

العين (وام)

 

نظمت بلدية مدينة العين مبادرة «أجمل حي» ضمن «حملة العين تستاهل»؛ بهدف إشراك سكان الأحياء بمنطقة العين في المحافظة على نظافة وجمال مرافق الأحياء السكنية، وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وتأتي المبادرة ضمن جهود البلدية المستمرة لتعزيز جودة الحياة الحضرية وتمكين المجتمع من الإسهام في مبادرات الاستدامة البيئية، بما يجسد روح المشاركة والمسؤولية تجاه منطقة العين ومرافقها العامة.
وأوضحت فاطمة الشامسي، رئيس قسم التواصل المجتمعي، أن المبادرة تركز على تعزيز روح المسؤولية لدى أفراد المجتمع، وتشجيع السكان على المشاركة الفاعلة في الحفاظ على نظافة الأحياء ومرافقها العامة، إلى جانب اكتشاف المواهب الفنية والإبداعية لدى الشباب واستثمارها في أنشطة تسهم في تجميل الأحياء وإبراز القيم البيئية والسلوك الحضاري، منوهة إلى أن المبادرة غطت الأحياء السكنية في حي النايفة 2 في منطقة هيلي.
وأضافت الشامسي أن المبادرة شهدت مشاركة ملهمة من أمهات الحي وأطفالهن في تنظيف حدائق الحي بشكل جماعي.

