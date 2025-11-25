الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

زراعة 40 ألف شجرة قرم في محميات دبي خلال العامين المقبلين

ضاحي خلفان والحضور خلال زراعة إحدى الأشجار ضمن المبادرة (من المصدر)
26 نوفمبر 2025 02:06

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، الجهة المسؤولة عن قيادة الأجندة البيئية والمناخية لإمارة دبي، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مبادرة زراعة أشجار القرم في محميات دبي، والهادفة إلى زراعة 40,000 شجرة قرم، خلال العامين المقبلين، لتمثل واحدة من أهم مشاريع استعادة غابات القرم في دولة الإمارات.
وأعلن أحمد محمد بن ثاني، مدير عام الهيئة، إطلاق المبادرة خلال فعالية أقيمت في محمية جبل علي للحياة الفطرية، وشهدت مشاركة الحضور بزراعة شتلات القرم في أرض المحمية.
وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بهذه المناسبة، إن البيئة تمثل أهم مواردنا الوطنية، وتعد حمايتها مسؤولية مشتركة يمكن لكل فرد في المجتمع المساهمة فيها، لافتاً إلى أن غابات القرم ليست مجرد مسطحات خضراء في طبيعة دبي، بل جزء متجذر في هويتنا الوطنية، تعايش معها أجدادنا وضمنوا سلامتها، انطلاقاً من إدراكهم لأهميتها في تعزيز التنوع الحيوي في دبي، وتركوها أمانة بين أيدينا لنحميها لصالح أجيال المستقبل.
من جهته، قال أحمد محمد بن ثاني، إن مبادرة زراعة أشجار القرم في محميات دبي تمثل خطوة مهمة في إطار دعم وتعزيز العمل البيئي والمناخي، حيث تشكل غابات القرم حزاماً أخضر فعال لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتدعم هذه المبادرة المستهدفات الوطنية للدولة لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، والمساهمة في دعم التنوع الحيوي في محميات الإمارة.
وتابع: إنه انطلاقاً من مكانتها كموقع أراضي رطبة ذات أهمية عالمية ضمن اتفاقية رامسار، تنطلق المبادرة اليوم من محمية جبل علي للحياة الفطرية لتعزز التنوع البيولوجي في محميات دبي، موضحاً أن أهمية هذه المحمية تنبع من موقعها في قلب واحد من أكثر ممرات التطوير نشاطاً في المنطقة، مقدمة بذلك دليلاً حياً على أن التنمية والحماية البيئية يمكن أن يتعايشا في مكان واحد.
وتحتضن محمية جبل علي للحياة الفطرية الممتدة على مساحة 75.2 كيلومتر مربع تنوعاً بيولوجياً مذهلاً من الحيوانات والنباتات، بدءاً من الشعاب المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار القرم، التي توفر بمجموعها موائل طبيعية للسلاحف والأسماك والزواحف والطيور، لتوفر فسيفساء نادرة من التنوع البيولوجي الساحلي في منطقة الخليج.

