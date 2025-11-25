الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جامعة خليفة» و«الدولي للجامعات» يقودان حواراً حول المناخ

جانب من إحدى الجلسات (من المصدر)
26 نوفمبر 2025 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

 

أخبار ذات صلة
برعاية هزاع بن زايد.. انطلاق النسخة الأولى من «العين الدولي للصيد والفروسية» اليوم
أبوظبي تتألق بزينة عيد الاتحاد الـ 54

شاركت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد الدولي للجامعات حول المناخ، في ريادة حوار مناخي رفيع المستوى للمجتمع التعليم العالي الدولي، ضمن فعاليات النسخة الـ30 لمؤتمر الأطراف «كوب 30»، التي عقدت في مدينة بيليم في ولاية الأمازون البرازيلية.
تضمن الحوار ورشة نقاشية متميّزة تمحوّرت حول «مؤسسات التعليم العالي في العمل المناخي: الابتكار والتطبيق والتعاون والتواصل»، وأكدت أربعة مكونات جوهرية لأدوار هامة تقوم بها مؤسسات التعليم العالي، حيث ترأّست الورشة وأدارتها الرئيسة التنفيذية للشباب في الاتحاد الدولي للجامعات حول المناخ، بينما شارك في الجلسة كضيف متحدث الدكتور جيان زانغ، السكرتير العام للاتحاد، المدير المشارك لمعهد التغير المناخي والتنمية المستدامة بجامعة تسينغهوا الصينية.
ومثّل جامعة خليفة في الورشة رفيعة المستوى، التي انعقدت في جناح التعليم العالي للعمل المناخي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، الدكتور صموئيل ماو، مدير معهد أسباير لبحوث الاستدامة، الأستاذ الممارس بقسم الهندسة الميكانيكية والنووية بالجامعة. 
وقام الدكتور صموئيل برفقة ممثلين عن جامعة خليفة، وهم: الدكتورة عائشة السويدي، الأستاذة المشاركة في قسم علوم الأرض بالجامعة، ومحمد الحمادي، طالب دراسات عليا، أول إماراتي يُكمل رحلة استكشافية في المحيط القطبي مؤخراً، بزيارة إلى جناح الاتحاد الدولي للجامعات حول المناخ.

جامعة خليفة
الإمارات
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
مؤتمر الأطراف
كوب 30
التعليم العالي
التغير المناخي
تغير المناخ
المناخ
مؤتمر المناخ
آخر الأخبار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
الرياضة
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©