«جامعة خليفة» و«الدولي للجامعات» يقودان حواراً حول المناخ

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد الدولي للجامعات حول المناخ، في ريادة حوار مناخي رفيع المستوى للمجتمع التعليم العالي الدولي، ضمن فعاليات النسخة الـ30 لمؤتمر الأطراف «كوب 30»، التي عقدت في مدينة بيليم في ولاية الأمازون البرازيلية.

تضمن الحوار ورشة نقاشية متميّزة تمحوّرت حول «مؤسسات التعليم العالي في العمل المناخي: الابتكار والتطبيق والتعاون والتواصل»، وأكدت أربعة مكونات جوهرية لأدوار هامة تقوم بها مؤسسات التعليم العالي، حيث ترأّست الورشة وأدارتها الرئيسة التنفيذية للشباب في الاتحاد الدولي للجامعات حول المناخ، بينما شارك في الجلسة كضيف متحدث الدكتور جيان زانغ، السكرتير العام للاتحاد، المدير المشارك لمعهد التغير المناخي والتنمية المستدامة بجامعة تسينغهوا الصينية.

ومثّل جامعة خليفة في الورشة رفيعة المستوى، التي انعقدت في جناح التعليم العالي للعمل المناخي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، الدكتور صموئيل ماو، مدير معهد أسباير لبحوث الاستدامة، الأستاذ الممارس بقسم الهندسة الميكانيكية والنووية بالجامعة.

وقام الدكتور صموئيل برفقة ممثلين عن جامعة خليفة، وهم: الدكتورة عائشة السويدي، الأستاذة المشاركة في قسم علوم الأرض بالجامعة، ومحمد الحمادي، طالب دراسات عليا، أول إماراتي يُكمل رحلة استكشافية في المحيط القطبي مؤخراً، بزيارة إلى جناح الاتحاد الدولي للجامعات حول المناخ.