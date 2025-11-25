الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تسليح» تعلن تفاصيل مشاركتها بـ«العين الدولي للصيد والفروسية»

26 نوفمبر 2025 02:06

العين (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تسليح القابضة الإماراتية مشاركتها بجناح في النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية.
وأكد سالم المطروشي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريح بهذه المناسبة، أهمية المشاركة في هذا المعرض، وهو الأول من نوعه في مدينة العين.

برعاية هزاع بن زايد.. انطلاق النسخة الأولى من «العين الدولي للصيد والفروسية» اليوم
أبوظبي تتألق بزينة عيد الاتحاد الـ 54

وكشف المطروشي عن تفاصيل مشاركة «تسليح»، حيث قال: يتضمن جناح الشركة منصة تسليح التكتيكية والتي ستضم منتجات الشركات المصنعة لأسلحة الخرز المعروفة بالإيرسوفت والبنادق الهوائية المختلفة، مثل شركة كارل والتر المحدودة، وهي شركة ألمانية رائدة في مجال صناعة الأسلحة الهوائية، حيث سيجري عرض الأسلحة الهوائية التي تم تصنيعها من قبل شركة والتر والمعتمدة للاستخدام في بطولة كأس العالم للرماية «الاتحاد الدولي لرياضة الرماية»، وشركة أوماريكس المحدودة، وهي شركة ألمانية أخرى متخصصة بصناعة أسلحة الإيرسوفت. 
وأوضح المطروشي أنه سيتم عرض منتجات لشركات أوروبية وآسيوية عريقة متخصصة بصناعة البنادق الهوائية في هذه المنصة.
ومن المقرر أن تقوم مجموعة تسليح بعرض نظام تسجيل النتائج الإلكتروني الذي أنتجته شركة ميجالينك، وهو نظام رماية مستخدم بشكل واسع في الاتحاد الدولي لرياضة الرماية «آي إس إس إف» ومرافق الرماية الرياضية ومرافق الرماية الخاصة بكبار الشخصيات في الإمارات العربية المتحدة. ويعد نظام تسجيل النتائج الإلكتروني الذي أنتجته شركة «ميجالينك» نظام رماية حديث التصميم، إذ إنه قد صمم لتلبية احتياجات اندماج النظام البرمجي مع المعدات بهدف تحديد دقة الرامي وسرعته ويستخدم هذا النظام بكثرة في مجال الأسلحة الهوائية.
وأوضح المطروشي أن منصة «تسليح» التكتيكية سوف تتضمن تقديم لمتجرها الخاص بالبيع بالتجزئة. وإطلاق النسخة الجديدة لموقعها الإلكتروني ويضم منتجات أسلحة الإيرسوفت والأسلحة الهوائية وقطع تكتيكيّة ومستلزمات خارجية وملابس رياضية تكتيكية.

المعرض الدولي للصيد والفروسية
الإمارات
معرض العين الدولي للصيد والفروسية
معرض العين للصيد والفروسية
العين
معرض الصيد والفروسية
