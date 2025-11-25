مكتب الأسلحة والمواد الخطرة يستعرض خدماته بمعرض العين للصيد والفروسية

أبوظبي (وام)

أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة مشاركته بجناح «الدار أمان» في معرض العين الدولي للصيد والفروسية. وأكد المكتب في بيان أمس استمرار جميع خدمات منصة «الدار أمان» الإلكترونية المعلنة، من بينها مبادرة «استبدل» التي أطلقها في أغسطس الماضي بالتعاون مع شركات الأسلحة الوطنية، وتنتهي يوم 30 نوفمبر الجاري بالتزامن مع ختام فعاليات المعرض.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار الحرص على منح المواطنين فرصة استبدال أسلحتهم الآلية، بأسلحة صيد حديثة ومتنوعة، تشجيعاً لهم على ممارسة رياضة الرماية، والمشاركة في بطولات الرماية بالأسلحة المرخصة، لاسيما بعد النجاح الكبير لفعاليات النسخة الثالثة من بطولة الإمارات بجولاتها في 4 ميادين بكل من الظفرة وعجمان ومصفوت والعين.

وذكر أن الفرصة مواتية أمام الراغبين للاستفادة من هذه الفرصة حتى 30 نوفمبر الجاري، عبر زيارة جناح مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في المعرض، للتعرف والاطلاع على الإجراءات المطلوبة وفق الضوابط المقررة، بما يرسخ أهمية التفاعل مع مثل هذه المبادرات المرتبطة بإجراءات السلامة للمواطنين.