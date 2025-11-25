برعاية هزاع بن زايد.. انطلاق النسخة الأولى من «العين الدولي للصيد والفروسية» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق اليوم في مركز أدنيك العين، فعاليات النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025، في حدث استثنائي يحتفي بروح التراث الإماراتي ويعكس عمق الثقافة والمجتمع، إذ يمثل المعرض منصة عالمية لعشاق الصيد والفروسية والرياضات الخارجية وأنشطة البر والقنص، مقدماً تجربة متكاملة تمزج بين الأصالة والابتكار، وتفتح آفاقاً جديدة لربط الماضي بالمستقبل.

وتنظم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعرض بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، من 26 إلى 30 نوفمبر الحالي، في مركز أدنيك بالعين.

ويكرس المعرض مكانة العين وجهة سياحية وثقافية مرموقة، وذلك في إطار اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، حيث تجمع المدينة بين التراث العريق وأسلوب حياة خارجي مستدام، ويركز المعرض على الابتكار والاستدامة، بما يعكس رسالة الإمارات في تكريم التقاليد، مع تبني أحدث التقنيات التي تصنع مستقبل هذه الصناعة، محققاً توازناً ديناميكياً بين الأصالة والتجديد.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة أدنيك»: إن تنظيم معرض العين الدولي للصيد والفروسية في مدينة العين، يعكس التزامنا بدعم مكانة المدينة وجهة سياحية وثقافية وتراثية رائدة، إذ استقطبت الدورة الأولى من المعرض 873 عارضاً وعلامة تجارية، وغطت مساحة بلغت 24 ألف متر مربع، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث المميز، محققة نجاحاً استثنائياً، متجاوزة جميع الأهداف المحددة.

وأضاف: «تشارك في المعرض 12 دولة، مما يعزز فرص التعاون وتبادل المعرفة والحوار الثقافي، ويؤكد السمعة المتنامية للعين وجهة عالمية للفعاليات، إذ تشهد العين حالياً زخماً كبيراً بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية والسياحية، ونتطلع إلى مواصلة هذا النجاح في السنوات المقبلة، ويشكل المعرض فرصة مهمة لدعم السياحة المحلية الداخلية، خاصة خلال موسم العطلات الشتوية الذي يشهد طلباً مرتفعاً على الأنشطة التراثية والصحراوية».

وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك أن «المعرض يتميز بمشاركة 88% من العارضين والعلامات التجارية المحلية، و12% مشاركات وعلامات تجارية دولية، مما يوفر منصة مثالية لعرض الشركات الإماراتية وتعزيز فرص التعاون. كما يبرز المعرض الخصائص الفريدة لمدينة العين، باعتبارها واحة خضراء ذات مكانة خاصة في التراث الإماراتي، وتاريخاً عريقاً يمتد عبر الأجيال».

فيما يقدم المعرض أكثر من 20 فعالية حية ومسابقات تراثية تثري تجربة الزوار، من بينها مسابقة الطبخ الشعبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، وورشة عمل ومسابقة للقهوة العربية، وذلك احتفاء برمز الضيافة الإماراتية، إلى جانب مسابقة أداء «اليولة» التقليدية لإحياء هذا الفن الشعبي الأصيل، ومسابقة «التبة» التراثية، في أجواء نابضة بالأصالة والمشاركة المجتمعية. كما يفتح معرض العين الدولي للصيد والفروسية آفاقاً جديدة لعشاق رياضة الهجن والرياضات التراثية، عبر 14 قطاعاً متخصصاً تجمع بين الأصالة والابتكار، ويأتي قطاع الهجن في مقدمة هذه التجربة الفريدة، إذ يوفر للزوار فرصة استكشاف أحدث المنتجات والمعدات والخدمات الخاصة بسباقات الهجن، مسلطاً الضوء على الدور العريق لهذه الرياضة في الثقافة الإماراتية، باعتبارها هواية تراثية ورياضة تنافسية ذات جذور راسخة.



السلوقي العربي

أما قطاع السلوقي العربي، فيحتفي بدوره التاريخي في الصيد التقليدي والثقافة المحلية، مستعرضاً تنوع سلالاته وأهميته في التراث الإماراتي، ليؤكد ارتباطه الوثيق بالموروث الشعبي، فيما سيكون قطاع الفروسية والصيد بالصقور في قلب الحدث، مع مساحات مخصصة للاحتفاء بفنون الفروسية والصيد بالصقور، كرمزين للأصالة والتقاليد الإماراتية، إلى جانب عروض لأحدث المعدات والإكسسوارات التي تعكس مكانتهما الراسخة. ولعشاق المغامرة، يقدم قطاع المركبات الترفيهية الخارجية مركبات قوية للطرق الوعرة، مثالية لاستكشاف الطبيعة الإماراتية، فيما يعرض قطاع البيوت المتنقلة أحدث الابتكارات التي تعيد تعريف تجربة الأنشطة الخارجية.

كما يضم المعرض قطاع معدات الصيد والتخييم بأحدث الأدوات لعشاق المغامرات، إضافة إلى قطاعات متخصصة في الحفاظ على البيئة، والفنون والحرف اليدوية، والمنتجات والخدمات البيطرية، لتكتمل تجربة تجمع بين التراث والحداثة في أجواء نابضة بالحياة.

وبينما يأتي قطاع الأسلحة والأسلحة النارية وملحقات الصيد في مقدمة تجارب عشاق الصيد والأنشطة الخارجية، تعرض في المنصات المتنوعة للمعرض تشكيلة شاملة من البنادق والمعدات والإكسسوارات الخاصة برياضة الصيد والرماية، مجسدة مزيجاً مميزاً من الأصالة والتطورات الحديثة في هذا المجال.

أما قطاع رحلات الصيد والسفاري، فيوفر باقات مغامرات مميزة بصحبة مرشدين محليين ودوليين، ليمنح الزوار فرصة استكشاف الطبيعة بأسلوب استثنائي. وفي الوقت نفسه، يضم قطاع السوق مجموعة من التجار الذين يقدمون منتجات فاخرة، بما في ذلك الحرف اليدوية التقليدية التي أبدعها حرفيون إماراتيون، لتجسيد روح التراث في أبهى صورة.

كما يخصص المعرض قطاعاً للسكاكين يعرض مجموعة متنوعة من سكاكين الصيد الفاخرة المصنوعة بحرفية عالية، إلى جانب خيارات عملية وأخرى قابلة للتحصيل، لتلبية احتياجات الهواة والمحترفين على حد سواء، لتكتمل منظومة متكاملة تجمع بين التراث الإماراتي والابتكار العالمي في عالم الصيد والفروسية والأنشطة الخارجية.