رئيس الدولة: نجاح المبادرات الوطنية مرتبط بمشاركة أفراد المجتمع والأثر الإيجابي الذي تحدثه

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، في قصر البحر في أبوظبي وفد وزارة تمكين المجتمع.





وشكر سموه فريق عمل الوزارة للجهود التي بذلها خلال «عام المجتمع» في سبيل تحقيق أهداف المبادرة، مؤكداً سموه أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع وفئاته وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي مع مبادرات الوزارة، كون نجاحها يرتبط بالأثر الإيجابي والفارق الذي تحدثه في المجتمع.





كما أكد سموه، أهمية تعزيز دور الوزارة ومبادراتها النوعية في الإسهام في بناء مجتمع متماسك ومشارك في صنع التنمية المستدامة، مشيراً سموه إلى أن المجتمع القوي والمستقر والفاعل يعني وطناً قوياً ومستقراً.





من جانبهم، أعرب الوفد عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يوليه سموه بالمجتمع والذي يعد حافزاً إضافياً للعمل من أجل خدمة المجتمع والوطن.





حضر مجلس قصر البحر كل من، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.



