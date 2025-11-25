الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: نجاح المبادرات الوطنية مرتبط بمشاركة أفراد المجتمع والأثر الإيجابي الذي تحدثه

رئيس الدولة: نجاح المبادرات الوطنية مرتبط بمشاركة أفراد المجتمع والأثر الإيجابي الذي تحدثه
25 نوفمبر 2025 22:29

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، في قصر البحر في أبوظبي وفد وزارة تمكين المجتمع.

وشكر سموه فريق عمل الوزارة للجهود التي بذلها خلال «عام المجتمع» في سبيل تحقيق أهداف المبادرة، مؤكداً سموه أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع وفئاته وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي مع مبادرات الوزارة، كون نجاحها يرتبط بالأثر الإيجابي والفارق الذي تحدثه في المجتمع.

كما أكد سموه، أهمية تعزيز دور الوزارة ومبادراتها النوعية في الإسهام في بناء مجتمع متماسك ومشارك في صنع التنمية المستدامة، مشيراً سموه إلى أن المجتمع القوي والمستقر والفاعل يعني وطناً قوياً ومستقراً.

أخبار ذات صلة
برعاية هزاع بن زايد.. انطلاق النسخة الأولى من «العين الدولي للصيد والفروسية» اليوم
أبوظبي تتألق بزينة عيد الاتحاد الـ 54

من جانبهم، أعرب الوفد عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يوليه سموه بالمجتمع والذي يعد حافزاً إضافياً للعمل من أجل خدمة المجتمع والوطن.

حضر مجلس قصر البحر كل من، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
قصر البحر
أبوظبي
وزارة تمكين المجتمع
عام المجتمع
خالد بن محمد بن زايد
آخر الأخبار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
الرياضة
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©