علوم الدار

هزاع بن زايد: الحرص على الإرث الثقافي والشفهي حرص على روح الأصالة

هزاع بن زايد: الحرص على الإرث الثقافي والشفهي حرص على روح الأصالة
26 نوفمبر 2025 02:09

أبوظبي (الاتحاد)

 

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الفائزين بجائزة «كنز الجيل» لعام 2025، مؤكداً سموه أن أعمالهم الأدبية والبحثية تسهم في إثراء الشعر النبطي وتحيي تقاليده العريقة، ومشيراً سموه إلى أن الحرص على الإرث الثقافي والشفهي هو حرص على روح الأصالة.
وقال سموه، عبر منصة «إكس»، أمس: «نبارك للفائزين بجائزة (كنز الجيل) لهذا العام لما قدموه من أعمال أدبية وبحثية تسهم في إثراء الشعر النبطي وتحيي تقاليده العريقة. الحرص على الإرث الثقافي والشفهي هو حرص على روح الأصالة التي نهض بها الآباء والأجداد ويستمر الشباب اليوم بصونها وتجديدها».

هزاع بن زايد
الإمارات
جائزة كنز الجيل
الشعر النبطي
