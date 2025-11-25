اليوم.. انطلاق الدورة الثالثة لمنتدى سلامة الطفل في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كشفت مؤسسة سلامة الطفل عن أجندة الدورة الثالثة من منتدى سلامة الطفل، والذي ينطلق اليوم تحت شعار «نصون براءتهم»، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

ويسلط المنتدى الضوء على القضايا التي تمس براءة الأطفال، بمشاركة نخبة من الخبراء من جهات اتحادية ومحلية ودولية.

ويتناول المنتدى من خلال جلساته الرئيسية والتخصصية عدداً من المحاور الحيوية، من أبرزها دور الأسرة في بناء بيئة آمنة، وتمكين أولياء الأمور في التربية الإيجابية، وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة تحديات العصر الحديثة، مثل الضغوطات اليومية، والاتصال الرقمي، وصمت الطفل.

وتحمل الجلسة الافتتاحية عنوان «العالم يتسلل إلى بيوتنا.. من يربي أطفالنا؟»، ويشارك فيها الدكتور محمد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة، والدكتورة هند البدواوي، مستشارة نفسية واختصاصية حماية الطفل في نيابة الأسرة والطفل بدائرة القضاء بأبوظبي، والأستاذة موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، والدكتور خليل الزيود، مستشار أسري، فيما يدير الحوار المحامي أحمد الزرعوني.

ويهدف المنتدى إلى تقديم توصيات عملية تسهم في حماية الأطفال، وتمكينهم من مواجهة التحديات، مع التأكيد على دور الأسرة كخط الدفاع الأول في حماية الأبناء.