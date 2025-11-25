الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن محمد يطلع على جهود جمارك دبي في تعزيز أمن المنافذ

منصور بن محمد خلال زيارته مواقع أجهزة التفتيش في ميناء جبل علي (وام)
26 نوفمبر 2025 02:07

دبي (الاتحاد)

 

اطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، خلال زيارة ميدانية إلى مواقع أجهزة التفتيش في ميناء جبل علي التابعة لجمارك دبي، على منظومة التفتيش الذكية المعززة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وآليات العمل التشغيلية التي تعكس المستوى المتقدم لمنظومة أمن المنافذ في إمارة دبي، والجهود الاستباقية المبذولة في حماية المجتمع وحركة التجارة.
 رافق سموه، خلال الزيارة، الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وعمر علي سالم العديدي، الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.
 واستمع سموه، خلال الزيارة، إلى شرح حول آلية عمل الإمكانيات التشغيلية لأجهزة التفتيش المتطورة، وفي مقدمتها جهاز فحص الحاويات «جانتري»، ومنظومة الوقاية والرصد الإشعاعي، التي تعد من أحدث التقنيات العالمية في الكشف عن المواد المشعة والمواد الممنوعة، لما تتمتع به من قدرة عالية على اختراق الحاويات والمركبات والمعدات الثقيلة، وسرعة فائقة في إنجاز عمليات التفتيش، بما يسهم في دعم انسيابية التجارة دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة.
كما تضمنت الزيارة استعراض حجم الحركة التجارية وخطوط الملاحة في ميناء جبل علي، الذي يعد أحد أبرز المراكز اللوجستية العالمية، وما يشهده من نمو متسارع في حجم المناولة والتجارة الدولية، إلى جانب الدور المحوري الذي تضطلع به جمارك دبي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تفتيش الحاويات، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وسرعة الإنجاز.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة التفتيش الجمركي، مثمناً الجهود المتكاملة التي تبذلها جمارك دبي في توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز من قدرة الإمارة على مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة واستباقية. 

أمن المنافذ
دبي
جمارك دبي
الإمارات
منصور بن محمد
منصور بن محمد بن راشد
