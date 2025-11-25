الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمار بن حميد يصدر قراراً بإنشاء «مجلس التعلم مدى الحياة»

عمار بن حميد يصدر قراراً بإنشاء «مجلس التعلم مدى الحياة»
26 نوفمبر 2025 02:08

عجمان (وام)

 

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بإنشاء «مجلس التعلم مدى الحياة» في إمارة عجمان. وبموجب القرار ينشأ مجلس ذو طبيعة استشارية في الإمارة تحت مسمى «مجلس التعلم مدى الحياة»، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعضوية كل من: الدكتور سعيد سيف المطروشي، الدكتور كريم الصغير، الدكتور عبدالرحمن سالم النعيمي، هدى الرستماني، اللواء الركن طيار رشاد محمد السعدي، بشار الكيلاني، وهاشم الكعبي.
 يهدف المجلس إلى وضع إطار استشاري رفيع المستوى لتطوير سياسات ومبادرات التعلم مدى الحياة، ودعم تكامل الجهود بين الجهات المحلية والاتحادية لضمان مواءمتها مع توجهات سوق العمل، إلى جانب تعزيز تنافسية رأس المال البشري، من خلال تمكين مختلف الفئات المجتمعية من فرص التعلم المستمر، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً في مجالات التعلم مدى الحياة.
وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بقرار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن إنشاء مجلس التعلم مدى الحياة، مؤكداً أن الخطوة تمثل محوراً استراتيجياً في تطوير المعرفة والتعليم، وبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات بمرونة واستعداد.
وأوضح أن المجلس يشكل إطاراً مؤسسياً يوحد الجهود التعليمية في الإمارة، استناداً إلى اختصاصاته الواردة في القرار والمتضمنة وضع السياسات والخطط، وتنسيق المبادرات، ومتابعة الأداء لدعم مسيرة التنمية القائمة على المعرفة. وأضاف أن تشكيل المجلس من خبرات أكاديمية وإدارية يعزز جودة مخرجاته، ويسهم في تطوير سياسات تعليمية تعالج التحديات، وتبتكر الحلول في التعليم المدرسي والعالي والتدريب المهني.
 وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن المجلس الجديد سيعمل على توسيع آفاق التعلم مدى الحياة، وتعزيز المواءمة بين المهارات واحتياجات سوق العمل، وبناء مسارات تعليمية مستدامة تتيح فرص التطوير الشخصي والمهني للجميع. وأشار إلى أن الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة ستدعم الابتكار في التعليم، وتكرس نموذجاً تعليمياً يواكب تطلعات المستقبل، ويرفع جاهزية المجتمع، وترسيخ مكانة عجمان مركزاً متقدماً للتعلم والإبداع والتنمية البشرية.
 ويتولى المجلس تقديم الرؤى والتوجيهات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعلم مدى الحياة في الإمارة، من خلال مناقشة الأجندة، وتحليل الاتجاهات الوطنية والدولية ذات الصلة، واقتراح الأطر العامة لاستراتيجية الإمارة للتعلم مدى الحياة، وما يتفرع عنها من توجهات كبرى وبرامج تنفيذية وسياسات ونماذج للحوكمة، وتقديم المشورة بشأنها للمجلس التنفيذي. وينص القرار على إبداء المجلس الرأي بشأن التحديات الجوهرية التي تعيق توفير فرص التعلم مدى الحياة، وتقديم التوصيات حول السياسات والإصلاحات المؤسسية الكفيلة بمعالجتها، كما يتولى مراجعة التوجهات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، واقتراح السياسات العامة والتشريعات والأنظمة الداعمة لتكامل منظومة التعلم مدى الحياة.
ونص القرار على أن تتولى الأمانة العامة تقديم الدعم الفني والتنظيمي والإداري واللوجستي للمجلس، بما يشمل إعداد المسودات الأولية للاستراتيجيات والسياسات والنماذج التنظيمية، جمع وتحليل البيانات والمؤشرات والدراسات ذات الصلة، وتنظيم الاجتماعات والأنشطة التنسيقية للمجلس، إلى جانب التنسيق مع بيوت الخبرة والاستشاريين.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمم على جميع الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.

