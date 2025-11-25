الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعود بن صقر: جودة التعليم أولوية في التنمية

حاكم رأس الخيمة يستقبل وفداً من جامعة غوانجو للطب الصيني (وام)
26 نوفمبر 2025 02:08

رأس الخيمة (وام)

 

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفداً من «جامعة غوانجو للطب الصيني» في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، برئاسة الدكتور وانغ هونغبين، رئيس الجامعة. ورحب سموه بوفد الجامعة، وتبادل معهم الأحاديث حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي، وأهمية دعم جهود البحث العلمي وتبادل الخبرات في المجالات الصحية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الأكاديمي الطبي في رأس الخيمة.
وأشاد سموه بالمكانة الأكاديمية العريقة التي تحظى بها «جامعة غوانجو للطب الصيني». وأكد سموه أن الارتقاء بجودة التعليم الأكاديمي يشكل أولوية في مسار التنمية برأس الخيمة، وأن الاستثمار في تعليم أبناء الوطن وكل المقيمين استثمار في المستقبل، بما يتيح لهم فرصاً متكافئة للمعرفة.  وأضاف سموه: «نؤمن بأن التعلم هو أساس التنمية المستدامة، والجسر الذي يعبر بالأجيال نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.. نحرص على مواصلة العمل على بناء منظومة تعليمية طبية متطورة في الإمارة، لمواكبة النهضة التي نشهدها، انطلاقاً من رؤيتنا الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة تقودها المعرفة». وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة تحرص على بناء شراكات أكاديمية فاعلة مع مختلف المؤسسات التعليمية المرموقة حول العالم.

