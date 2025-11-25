الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة: توسيع الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية

سعود بن صقر لدى استقباله قنصل اليابان ووفد مجلس أعمالها (وام)
26 نوفمبر 2025 02:08

رأس الخيمة (وام)

 

أخبار ذات صلة
«الخماسي الحديث» يدشن التعاون الخارجي بـ4 مذكرات تفاهم في اليابان
سعود بن صقر يشهد احتفال «رأس الخيمة العقارية» بالذكرى العشرين لتأسيسها

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، جون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، يرافقه وفد من مجلس الأعمال الياباني.
ورحب سموه بالقنصل الياباني والوفد المرافق، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة الفرص التي توفرها رأس الخيمة لازدهار أعمال الشركات، مشيداً بالدور الذي يقوم به مجلس الأعمال الياباني في دعم العلاقات الاقتصادية، وترسيخ حضور الشركات اليابانية في رأس الخيمة والدولة.
وأكد سموه أن رأس الخيمة تتبنى رؤية اقتصادية طموحة تستند إلى الانفتاح على الاقتصادات العالمية، وتوسيع الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة.
وأوضح سموه أن الإمارة تواصل التزامها بتوفير مناخ اقتصادي تنافسي أمام الشركات ورواد الأعمال، وطرح فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز تنافسيتها ويحفز نموها.
وأشاد سموه بالدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
من جانبهم، عبر جون إيمانيشي وأعضاء وفد مجلس الأعمال الياباني عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثمنين دعمه المستمر لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

حاكم رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
سعود بن صقر
القنصل الياباني
اليابان
آخر الأخبار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
الرياضة
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©