وفد «خيرية الشارقة» ينفذ مساعدات شتوية لدعم 700 أسرة في الأردن

الشارقة (الاتحاد)



أنهى وفد جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضوية سعيد غانم السويدي، عضو مجلس الإدارة، وعلي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات، وناصر مسعود بلال، رئيس قطاع الفروع بالجمعية، زيارة ميدانية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، شملت برنامجاً إنسانياً موسعاً لدعم الأسر المتعففة واللاجئين السوريين والأيتام.

بدأت الزيارة بتنفيذ سلسلة من المبادرات الإغاثية التي استهدفت 700 أسرة متعففة، بينها 200 أسرة أردنية، و500 أسرة سورية من الأسر اللاجئة، حيث تم توزيع مساعدات شتوية متنوعة تلبي الاحتياجات الأساسية لهذه الفئات.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي: «إن هذه الزيارة تأتي امتداداً لمسار بدأته الجمعية منذ سنوات لدعم اللاجئين السوريين والأسر المتعففة والأيتام في الأردن».