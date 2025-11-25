الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد «خيرية الشارقة» ينفذ مساعدات شتوية لدعم 700 أسرة في الأردن

جانب من تنفيذ المبادرات الإغاثية (من المصدر)
26 نوفمبر 2025 02:05

الشارقة (الاتحاد)

برعاية هزاع بن زايد.. انطلاق النسخة الأولى من «العين الدولي للصيد والفروسية» اليوم
أبوظبي تتألق بزينة عيد الاتحاد الـ 54


أنهى وفد جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضوية سعيد غانم السويدي، عضو مجلس الإدارة، وعلي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات، وناصر مسعود بلال، رئيس قطاع الفروع بالجمعية، زيارة ميدانية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، شملت برنامجاً إنسانياً موسعاً لدعم الأسر المتعففة واللاجئين السوريين والأيتام.
بدأت الزيارة بتنفيذ سلسلة من المبادرات الإغاثية التي استهدفت 700 أسرة متعففة، بينها 200 أسرة أردنية، و500 أسرة سورية من الأسر اللاجئة، حيث تم توزيع مساعدات شتوية متنوعة تلبي الاحتياجات الأساسية لهذه الفئات.
وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي: «إن هذه الزيارة تأتي امتداداً لمسار بدأته الجمعية منذ سنوات لدعم اللاجئين السوريين والأسر المتعففة والأيتام في الأردن».

خيرية الشارقة
الإمارات
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة الخيرية
جمعية خيرية الشارقة
الأردن
صقر بن محمد القاسمي
الأسر المتعففة
مساعدات الأسر المتعففة
فصل الشتاء
