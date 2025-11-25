وفد تشادي يطلع على مبادرات الاتحاد النسائي العام

أبوظبي (وام)

استعرض الاتحاد النسائي العام، أبرز برامجه ومبادراته الهادفة إلى دعم المرأة وإعدادها للمشاركة الفاعلة في التنمية، بما في ذلك البرامج المتخصصة في تنمية المهارات، والمشاريع المجتمعية، والمبادرات الوطنية.

جاء ذلك، خلال زيارة ميمونة عبدالكريم كلبو، مديرة بيت المرأة بجمهورية تشاد، والوفد المرافق لها، الاتحاد النسائي العام، للتعرف على التجارب الإماراتية الرائدة في مجال تمكين المرأة، والاطلاع على المبادرات النوعية التي ينفّذها الاتحاد برعاية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، خلال استقبالها الوفد، حرص الاتحاد على تعزيز جسور التعاون مع المؤسسات النسائية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات الداعمة لإطلاق القدرات وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

وقام الوفد بجولة في قاعة الجوهرة، التي تضم مجموعة من الجوائز والأوسمة الرفيعة التي نالتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، تقديراً لمسيرتها الريادية في دعم المرأة ورفعة شؤونها على المستويين المحلي والعالمي.

وتعرّفت ميمونة كلبو، خلال الجولة، على المنجزات التي حققتها دولة الإمارات في مجال الارتقاء بالمرأة منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.

تضمّنت الزيارة لقاءً مع متدربات الدفعة الخامسة من البرنامج التدريبي لمبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في مجال الأمن السيبراني.

واستمعت ميمونة عبدالكريم كلبو إلى تجارب المشاركات في البرنامج وآليات التدريب المتبعة في إعداد كوادر نسائية قادرة على دعم جهود حفظ السلام، وتعزيز الأمن المجتمعي، باعتبار البرنامج أحد النماذج العالمية التي أطلقها الاتحاد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأعربت مديرة بيت المرأة بجمهورية تشاد، عن تقديرها لما شاهدته من مبادرات فاعلة وجهود متقدمة في مجال دعم المرأة وتمكينها، مشيدةً بالرؤية الشمولية التي تتبنّاها دولة الإمارات في بناء منظومة نسائية قوية ومؤثرة.

وأكدت أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين، بما يُسهم في تعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة، وتمكينها من قيادة التغيير في مجتمعاتها.