الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي

رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي
25 نوفمبر 2025 22:55

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة.
ونقل معاليه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

كما نقل شكر أمير الكويت إلى صاحب السمو رئيس الدولة وتقديره لمبادرة سموه بشأن الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية - الكويتية التاريخية الراسخة، بدءاً من يوم التاسع والعشرين من شهر يناير المقبل، مثمناً ما تجسده من أواصر أخوية وثيقة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
 فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معاليه تحياته إلى أخيه سمو أمير الكويت وأطيب تمنياته لبلده وشعبه الشقيق مزيداً من النماء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. 

أخبار ذات صلة
برعاية هزاع بن زايد.. انطلاق النسخة الأولى من «العين الدولي للصيد والفروسية» اليوم
أبوظبي تتألق بزينة عيد الاتحاد الـ 54

وتطرق اللقاء إلى الروابط الأخوية التي تجمع دولتي الإمارات والكويت وتطوير العمل المشترك في جميع الجوانب التي تخدم مصالحهما، وتسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار. 
كما تناول أهمية دعم العمل الخليجي المشترك، بما يحقق مصالح جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
البحرين
مجلس الوزراء الكويتي
قصر البحر
أبوظبي
مشعل الأحمد الجابر الصباح
آخر الأخبار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
الرياضة
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©