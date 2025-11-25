رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة.

ونقل معاليه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.





كما نقل شكر أمير الكويت إلى صاحب السمو رئيس الدولة وتقديره لمبادرة سموه بشأن الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية - الكويتية التاريخية الراسخة، بدءاً من يوم التاسع والعشرين من شهر يناير المقبل، مثمناً ما تجسده من أواصر أخوية وثيقة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معاليه تحياته إلى أخيه سمو أمير الكويت وأطيب تمنياته لبلده وشعبه الشقيق مزيداً من النماء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.





وتطرق اللقاء إلى الروابط الأخوية التي تجمع دولتي الإمارات والكويت وتطوير العمل المشترك في جميع الجوانب التي تخدم مصالحهما، وتسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار.

كما تناول أهمية دعم العمل الخليجي المشترك، بما يحقق مصالح جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.