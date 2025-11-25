الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صربيا تمنح الريسي «نجمة ياكوف نينادوفيتش»

أحمد الريسي خلال تقلده الوسام (وام)
26 نوفمبر 2025 02:05

مراكش (وام)

 

أخبار ذات صلة
«مؤتمر الإنتربول» يختتم فعالياته في أبوظبي
«الإمارات للمحاسبة» يستعرض خلال «مؤتمر الإنتربول» ريادة الدولة في النزاهة

منحت جمهورية صربيا اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، نجمة ياكوف نينادوفيتش، وهو أرفع وسام أمني تمنحه وزارة الداخلية الصربية. وقد قلد معالي إيفيتسا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» الوسام خلال حفل خاص أقيم على هامش الدورة الـ 93 للجمعية العامة للإنتربول التي تستضيفها مراكش في الفترة 24 إلى 27 نوفمبر الجاري. ويعتبر الوسام من أرفع الأوسمة الوطنية في صربيا، ويُمنح تقديراً للقادة العالميين على جهودهم المتميزة في تعزيز الأمن الدولي، وتشجيع التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الصربية، والتصدي للجريمة المنظمة.
وأكدت وزارة الداخلية الصربية أن هذا التكريم يعكس تقدير صربيا العميق لقيادة اللواء الريسي بصفته رئيساً للإنتربول، أكبر منظمة شرطة دولية في العالم والتي تضم 196 دولة عضو وتتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من 100 عام في تعزيز الأمن الجماعي والتعاون الدولي.
وأعرب اللواء الريسي، خلال لقائه معالي داتشيتش، عن تقديره العميق لهذا التكريم، مشيراً إلى أن «نجمة ياكوف نينادوفيتش» ليست مجرد تكريم شخصي، بل اعتراف دولي بالدور الذي يقوم به الإنتربول بوصفه منصة للتعاون الأمني العالمي والعمل المشترك لمكافحة الجريمة.

صربيا
أحمد ناصر الريسي
أحمد الريسي
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
الإنتربول
آخر الأخبار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
الرياضة
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©