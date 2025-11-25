الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

انتخاب إماراتي نائباً لرئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

انتخاب إماراتي نائباً لرئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
25 نوفمبر 2025 23:39

الشارقة (وام)

فاز سلطان المزروعي، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وذلك خلال أعمال المؤتمر السادس والثلاثين، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة حالياً تحت عنوان «العدالة الرقمية ومؤسسات المعلومات العربية: تعزيز الشراكة الاستدامة والتحول الرقمي». ويُعد انتخاب المزروعي لهذا المنصب إنجازاً لافتاً لدولة الإمارات، ويعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها في مجالات المعرفة والرقمنة وصناعة المستقبل، خاصة في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية معلوماتية متطورة، ورؤية استراتيجية تدعم الابتكار وتطوير منظومات المكتبات والأرشفة الرقمية.

