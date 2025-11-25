الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ثاني الزيودي يحضر حفل السفارة البريطانية بذكرى ميلاد الملك تشارلز الثالث

ثاني الزيودي يحضر حفل السفارة البريطانية بذكرى ميلاد الملك تشارلز الثالث
26 نوفمبر 2025 00:25

أبوظبي (وام)

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي أقامه إدوارد أندرو بوشامب هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الدولة، أمس، في مقر أقامته في أبوظبي، بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
كما حضر الحفل عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة. وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد إدوارد هوبارت بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بلاده بدولة الإمارات، والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال الثقة والاحترام المتبادل، ما ساهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.
وأكد أن علاقات الصداقة بين البلدين تحظى بكل دعم واهتمام من قبل قيادتي البلدين، ما ساهم في تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات مع دولة الإمارات على جميع المستويات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

أخبار ذات صلة
برعاية هزاع بن زايد.. انطلاق النسخة الأولى من «العين الدولي للصيد والفروسية» اليوم
أبوظبي تتألق بزينة عيد الاتحاد الـ 54
ثاني الزيودي
الإمارات
المملكة المتحدة
بريطانيا
إيرلندا الشمالية
أبوظبي
تشارلز الثالث
السفارة البريطانية
آخر الأخبار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
الرياضة
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©