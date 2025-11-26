الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مستشفى "أن أم سي رويال" الشارقة يحصل على اعتماد "المنشأة الداعمة لكبار السن"

مستشفى "أن أم سي رويال" الشارقة يحصل على اعتماد "المنشأة الداعمة لكبار السن"

26 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025 11:22

يفخر مستشفى أن أم سي رويال الشارقة بالإعلان عن إنجاز جديد يعكس التزامه بالتميز والرعاية القائمة على التعاطف. فقد حصل المستشفى رسميًا على اعتماد "المنشأة الداعمة لكبار السن" لمدة ثلاث سنوات من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



وبهذا الاعتماد، يرسّخ مستشفى أن أم سي رويال الشارقة مكانته كالجهة الخاصة الوحيدة في إمارات الشمال التي تنال شهادة "المنشأة الداعمة لكبار السن"، وهو ما يشكّل دليلاً على حرصه الدائم على توفير بيئة آمنة وداعمة لكبار السن من المرضى.

ويؤكد هذا الاعتماد المرموق جهود المستشفى المستمرة في الالتزام بأعلى المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بسهولة الوصول، وسلامة المرضى، وجودة الرعاية الصحية. كما يعكس التزام المؤسسة بضمان حصول كبار السن على رعاية إنسانية، تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم في كل مرحلة من مراحل رحلتهم العلاجية.

وفي هذا السياق، أعرب عماد صادق، مدير المستشفى: "نحن فخورون للغاية بالحصول على هذا التكريم، فهو يجسّد الجهود المشتركة لفريق العمل بأكمله، الذي يواصل عمله بتفانٍ وتعاطف لتوفير بيئة رعاية يشعر فيها كل مريض بالقيمة والاهتمام. سيواصل مستشفى أن أم سي رويال الشارقة تعزيز خدماته ووضع معايير جديدة للتميز في الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض".


"مادة إعلانية"

