علوم الدار

"البلديات والنقل" تطلق خدمات لإدارة عقود إيجار عزب التربية في المناطق النظامية عبر منصة "تم"

"البلديات والنقل" تطلق خدمات لإدارة عقود إيجار عزب التربية في المناطق النظامية عبر منصة "تم"
26 نوفمبر 2025 14:33

أطلقت دائرة البلديات والنقل مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة عبر منصة «تم»، لتبسيط إجراءات إدارة عقود إيجار العزب في أبوظبي، انسجاماً مع الدليل الإرشادي لتنظيم شؤون العزب الصادر عن الدائرة.

وتشمل الخدمات الجديدة «تبادل العزب بين الأفراد»، و«استبدال العزب»، و«التنازل عن العزب بين الأفراد» لعزب التربية في المناطق النظامية، حيث تُتيح خدمة «تبادل العزب» لحاملي عقود الإيجار سارية المفعول تبادل عزبهم المستأجرة مرة واحدة فقط، بموافقة متبادلة بين الأطراف وموافقة البلدية المعنية، مع التقيُّد بالشروط المحددة.

وعن خدمة «استبدال العزب»، أوضحت الدائرة أنها تُتيح للمستأجر الحالي استبدال عزبة بأخرى من المخزون المتاح لدى البلدية في موقع مختلف، والحصول على عقد إيجار جديد. ويُسمَح للمتعامل باستخدام الخدمة مرة واحدة فقط، بينما خدمة «التنازل عن العزب بين الأفراد» تُتيح للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار لمستأجر جديد بعد استيفائه الشروط، مع التزام المستأجر (المتنازل) بعدم المطالبة بأيِّ عزبة مستقبلاً.

وتهدف هذه الخدمات إلى تلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتعزيز مرونة إدارة العزب، وتحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة من خلال عمليات رقمية متكاملة تُغني المتعاملين عن المعاملات الورقية أو الزيارات الشخصية.

ومن خلال منصة «تم»، يمكن للمتعاملين رفع المستندات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب إلكترونياً، وبمجرد استيفاء الشروط والحصول على الموافقات اللازمة وسداد الرسوم، يتم إصدار العقود وتحميلها مباشرة بسهولة وكفاءة.

وأكَّدت الدائرة أنَّ الرسوم المطبَّقة تشمل رسوم خدمة تعادل 3.6% من قيمة عقد الإيجار، ورسوم تسجيل (مبلغ 500 درهم)، إضافةً إلى رسم الإيجار السنوي المحدّد وفقاً للمساحة الإجمالية (بالمتر المربع) وما إذا كانت العزبة مكتملة الخدمات أم لا.

وقال راشد الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع دعم العمليات في دائرة البلديات والنقل: «يمثِّل إطلاق هذه الخدمات نقلة نوعية في تطوير خدمات العزب عبر منصة (تم)؛ فهي تسهِّل وصول المتعاملين إلى خدماتنا، وتبسِّط الإجراءات، وتعزِّز الشفافية، ما يرفع مستوى رضا المتعاملين ويمنحهم قدرة أكبر على متابعة طلباتهم إلكترونياً».

وتجسِّد هذه الخطوة رؤية دائرة البلديات والنقل في توفير حلول رقمية وذكية متكاملة تلبّي احتياجات المتعاملين، وتواكب تطلعات إمارة أبوظبي نحو التحوُّل الرقمي في الخدمات الحكومية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
