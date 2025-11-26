دبي.. مؤتمر التأمين الصحي يبحث دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة القطاع

انطلقت في دبي اليوم فعاليات مؤتمر التأمين الصحي التاسع لعام 2025 بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء وصناع القرار في القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.

ويسلط المؤتمر الضوء على الوضع الراهن لسوق التأمين الصحي في الإمارات والتحديات الحالية والمستقبلية، ويتناول في جانبه الفني دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر ومنع التحايل في التأمين الصحي والتحول الرقمي ودوره في القطاع، وتقنية البلوكتشين في المطالبات والتحليلات وصياغة السياسات والأسعار.

وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إن قطاع التأمين بالدولة يحظى باهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة وحكومتنا لما لهذا القطاع من أثر إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن التأمين الصحي لعب ولا يزال يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الصحة العامة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة.

وأشار إلى دور هذا النوع من التأمين في مواجهة الأزمات، لافتاً في هذا السياق إلى دوره خلال جائحة كورونا.

وأوضح البادي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه حسين الشربيني، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للتأمين، أن سوق التأمين الصحي في الإمارات مرشح لتحقيق المزيد من النمو خلال العام القادم والأعوام التالية.

وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية في الإمارات يستعد لنمو قوي، مدفوعاً بعوامل الاقتصاد الكلي والنمو المطرد في عدد السكان وارتفاع معدلات الشيخوخة والتوسع في تطبيق سياسة التأمين الصحي الإلزامي ليغطي جميع إمارات الدولة وازدهار السياحة العلاجية، متوقعاً أن تساهم استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تقودها حكومة الإمارات وخطط التنمية الوطنية في تحسين مستويات البنية التحتية والمنشآت الخاصة بقطاع الرعاية الصحية والارتقاء بها لتتوافق مع أرقى المعايير الدولية.

من جانبه أكد عبدالمحسن جابر، رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة، في اتحاد الإمارات للتأمين، وجود مؤشرات إيجابية قوية تدعم توقعات تحقيق سوق التأمين الصحي لأداء ونمو أفضل خلال عامي 2025 و 2026 مرجحاً أن يتجاوز النمو المعدلات المسجلة في السنوات السابقة مدفوعاً بارتفاع معدلات التوظيف، وبالتالي زيادة عدد الموظفين المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإلزامي بالإضافة إلى النمو الاقتصادي وتعزيز التشريعات والرقابة الإلزامية، واستمرار توسيع نطاق إلزامية التأمين الصحي ليشمل فئات جديدة كالمقيمين والزائرين وتفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لضمان التزام الشركات بتجديد وتغطية التأمين لموظفيها وعائلاتها.

وحول أبرز ملامح خطة اتحاد الإمارات للتأمين في مجال التأمين الصحي والموضوعات التي سيتم التركيز عليها في 2026.

قال جابر إنه سيتم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هدفها تعزيز كفاءة القطاع وتحسين تجربة المتعاملين ودعم الاستدامة المالية وستركز بشكل خاص على توعية مجتمع التأمين الصحي والأفراد بشكل مكثف على تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لزيادة سرعة الموافقات والمطالبات وتخفيض الأخطاء التشغيلية، بالإضافة إلى توعية المجتمع والأفراد في تطوير تطبيقات ومواقع إلكترونية تتيح للمؤمن عليهم إدارة بوالصهم.