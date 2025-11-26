الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل سفير البيرو

سعود بن صقر يستقبل سفير البيرو
26 نوفمبر 2025 15:04

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة ألبرتو أليخاندرو فارخي، سفير جمهورية البيرو لدى الدولة، الذي قدِم للسلام على سموه.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير، وبحث معه سُبل تعزيز العلاقات مع جمهورية البيرو في شتى المجالات، كما تبادلا الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سعادة ألبرتو أليخاندرو فارخي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بعلاقات التعاون الوثيقة مع دولة الإمارات، وبما تحظى به من مكانة بارزة إقليمياً ودولياً، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية مستدامة على مختلف الصعد.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد» تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي
قرقاش يدعو «سلطة بورتسودان» للموافقة على هدنة إنسانية فورية في السودان
المصدر: وام
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
البيرو
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©