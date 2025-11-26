سعود بن صقر يستقبل سفير البيرو

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة ألبرتو أليخاندرو فارخي، سفير جمهورية البيرو لدى الدولة، الذي قدِم للسلام على سموه.



ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير، وبحث معه سُبل تعزيز العلاقات مع جمهورية البيرو في شتى المجالات، كما تبادلا الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سعادة ألبرتو أليخاندرو فارخي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بعلاقات التعاون الوثيقة مع دولة الإمارات، وبما تحظى به من مكانة بارزة إقليمياً ودولياً، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية مستدامة على مختلف الصعد.