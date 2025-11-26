الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس غداً.. فرصة لسقوط أمطار

الطقس غداً.. فرصة لسقوط أمطار
26 نوفمبر 2025 18:05

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، 

وفي الخليج العربي يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:49 والمد الثاني عند الساعة 17:07 والجزرالأول عند الساعة 09:46 والجزر الثاني عند الساعة 23:49.

يكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:13 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزرالثاني عند الساعة 19:48.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 29  18   80   25
دبي 29  19   75  30
الشارقة 29  17   70  25
عجمان 28  19   75  20
أم القيوين 28  20   80  30
رأس الخيمة 30  17   80  20
الفجيرة 28  19   70  35
العـين 28  17   80  20
ليوا 28  18   80   25
الرويس  27  17    70  25
السلع 26  17   70  25
دلما 26  22   70  20
طنب الكبرى / الصغرى 27  23   6   25
أبو موسى 27  23   65  25

 

المصدر: وام
