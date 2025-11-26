الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«نيويورك أبوظبي» تساهم في خريطة لكوكب حرارته 3.500 درجة

«نيويورك أبوظبي» تساهم في خريطة لكوكب حرارته 3.500 درجة
27 نوفمبر 2025 02:08

أبوظبي  (الاتحاد)

نجح فريق من علماء الفلك الدوليين، بالتعاون مع «ياسمينا بليتشيتش» من مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة نيويورك أبوظبي، في إنتاج أول خريطة ثلاثية الأبعاد لدرجات حرارة كوكب يدور حول نجم آخر. ونشرت الدراسة في مجلة نيتشر أسترونومي، وكشفت عن غلاف جوي ديناميكي يتميز بمناطق حرارة مختلفة، من بينها منطقة حارة للغاية قادرة على كسر جزيئات الماء. ويعرف الكوكب باسم الكوكب «واسب-18ب»، وهو من نوع المشتري فائق الحرارة، يبعد نحو 400 سنة ضوئية عن الأرض. 
وقالت جاسمينا بليتشيتش، عالمة الأبحاث في جامعة نيويورك أبوظبي: «يدور الكوكب حول نجمه على مسافة أقرب بنحو عشرين مرة من مسافة عطارد إلى شمسنا، ويكمل دورته حول مداره في أقل من يوم، لتصل درجات الحرارة فيه إلى نحو 3.500 درجة مئوية، مما يجعله من أكثر الكواكب الخارجية المتطرفة المعروفة حتى اليوم».

نيويورك أبوظبي
أبوظبي
جامعة نيويورك أبوظبي
الإمارات
الفلك
الفيزياء الفلكية
