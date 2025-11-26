في مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف.. الإمارات تعزّز حماية المستجيبين الأوائل

جمعة النعيمي و«وام» (أبوظبي)

عزّزت دولة الإمارات حضورها الدولي وجهةً رائدةً لاستعراض أحدث الممارسات في حماية المستجيبين الأوائل، من خلال مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف، الذي يستضيف نخبة من الخبراء العالميين، بينهم ممثل جمهورية سان مارينو، الذي قدّم رؤية متقدمة حول تعزيز أمن وسلامة فرق الطوارئ في البيئات المعقدة وغير المسموحة.

وشهد الفعالية معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط والمسؤولين والباحثين والمهتمين بمجال الإسعاف. كما قام معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون برفقة العميد سالم بن براك الظاهري وعدد من المسؤولين بزيارة المعرض المصاحب لفعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف 2025.

وأكد العميد سالم بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن «الهيئة تجسد التزامها الثابت بالمحافظة على أعلى معايير السلامة والفاعلية في خدمات الإسعاف». كما تتبع أفضل الممارسات وتستشرف الاتجاهات المستقبلية في مجالات خدمات الإسعاف، في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في التقنيات الطبية والأنظمة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

بدورها، قالت العقيد دكتور ميثه محمد الدرعي، مدير إدارة الإسعاف هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن تنظيم المؤتمر يأتي ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز جاهزية منظومة الطوارئ وتطوير خدمات الإسعاف في إمارة أبوظبي، من خلال توفير منصة علمية متخصصة، تسهم في تبادل المعرفة والخبرات.

وشاركت جمهورية سان ماريو في جلسة بعنوان «التحديات التشغيلية وحماية مستجيبي الدفاع المدني في مناطق النزاعات والمخاطر العالية»، المنعقدة ضمن أعمال المؤتمر، حيث عرض روبيرتو موجافيرو، بروفيسور في جامعة سان مارينو، رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث، رؤية متكاملة تستند إلى الخبرات الأوروبية الحديثة والممارسات المعتمدة في المركز الأوروبي لطب الكوارث، وأوضح أن المستجيبين الأوائل يشملون فرق الطوارئ الطبية، والدفاع المدني، والإطفاء، وأجهزة إنفاذ القانون.