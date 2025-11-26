الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«مجالس وزارة الداخلية» في رأس الخيمة تستعرض ركائز المواطنة الإيجابية

جانب من تكريم الجهات المساهمة في إنجاح المبادرة (وام)
27 نوفمبر 2025 02:06

رأس الخيمة (وام)

استضافت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة حماية ووقاية المجتمع - قسم الشرطة المجتمعية، مبادرة مجالس وزارة الداخلية - المجالس الجامعية، التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن جهودها في نشر ثقافة احترام القانون تحت شعار «قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي».
وركزت الجلسة التي أقيمت في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وحضرها 420 من الأكاديميين والمختصين في المجال القانوني وحقوق الإنسان، وعدد من الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بالجامعة، على ترسيخ مفاهيم المواطنة الإيجابية. واختتمت الفعالية بتأكيد المقدم راشد سعيد بلهون، رئيس قسم الشرطة المجتمعية، نجاح المجلس في تعزيز الحوار الشبابي، وبناء جيل واعٍ متمسك بقيمه الأصيلة، مع تكريم الجهات المساهمة في إنجاح المبادرة.
وشاركت في المبادرة، الرائد الدكتورة حواء يوسف الرئيسي، مدير فرع التوعية بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ومقرر لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والدكتورة لمياء الزرعوني، محاضر معتمد من وزارة الداخلية، فيما أدار الحوار النقيب إبراهيم الجيري، مدير فرع الإعلام الإلكتروني والتلفزيوني بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة.

