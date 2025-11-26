الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دبي للتوحد» يُخرّج أول دفعة من «مشرفي ومحللي السلوك»

خريجو البرنامج في صورة جماعية (وام)
27 نوفمبر 2025 02:06

دبي (وام)

أعلن مركز دبي للتوحد تخريج الدفعة الأولى من برنامجي «مشرف السلوك المعتمد في التوحد» (QASP-S)، و«محلل السلوك المؤهل» (QBA)، في خطوة نوعية تعزز ريادته في بناء الكوادر الوطنية والمتخصّصة في مجال تحليل السلوك التطبيقي.
يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لعام أكاديمي حافل (2024 - 2025)، نفّذ خلاله المركز 31 دورة تدريبية متخصّصة، استفاد منها 263 متدرباً من الكوادر المهنية والأكاديمية وأولياء الأمور. وضمّت الدفعة الأولى 32 خريجاً، يمثلون نواة جيل جديد من المتخصصين المؤهلين، وفق معايير مجلس اعتماد تحليل السلوك (QABA).
وأكد محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد، عضو مجلس إدارته، أن جهود المركز في تأهيل الكوادر المتخصّصة، تأتي استجابة للتحديات التي تواجه قطاع التربية الخاصة، والمتمثلة في ندرة المتخصصين المؤهلين عالمياً في المنطقة، وقال: «نعمل وفق منهجية استراتيجية تستلهم رؤى القيادة الرشيدة وتواكب السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، حيث نضع على رأس أولوياتنا إعداد كوادر وطنية، تمتلك أعلى درجات التخصّص والكفاءة». وأوضح أن المركز يهدف إلى تجاوز تقديم الخدمات العلاجية ليشمل بناء قاعدة معرفية وبشرية مستدامة تسد الفجوة الحالية، وتضمن حصول الأبناء من ذوي التوحد على أفضل رعاية ممكنة بأيدي خبرات تفهم هويتهم ولغتهم، مما يعزّز جودة ومستقبل الخدمات المقدمة لهذه الفئة العزيزة في المجتمع.
ونوه الدكتور نيكولاس أورلاند، المدير التنفيذي للبرامج والمحلل السلوكي المعتمد (BCBA-D)، إلى أن المركز يعتمد نموذجاً تكاملياً يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي المباشر، مؤكداً الحرص على منح المتدربين فرصة اكتساب الخبرة المهنية الحقيقية داخل بيئة علاجية فعلية، ما يضمن جاهزيتهم العالية للقيام بمهامهم المستقبلية بكفاءة واحترافية. وكشف المركز عن استعداده لإطلاق أول دورة تدريبية متخصّصة بعنوان «فني تحليل السلوك التطبيقي» (ABAT)، موجهة حصرياً لأولياء الأمور، وتقدَّم بالكامل باللغة العربية.

مركز دبي للتوحد
الإمارات
دبي
