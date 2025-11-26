الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

لجنة الأسر المتعفّفة تدعم بناء ملاحق سكنية لعدد من الأسر المواطنة في أم القيوين

علي العاصي
27 نوفمبر 2025 02:08

أم القيوين (الاتحاد)

أعلنت لجنة الأسر المتعففة، التابعة لجمعية دار البر في إمارة أم القيوين، دعم مشروع بناء ملاحق سكنية لخدمات منزلية لعدد من الأسر المواطنة المستفيدة من المساكن الحكومية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54. ويستفيد من المشروع 32 أسرة مواطنة، بتكلفة إجمالية بلغت 2.701.550 مليون درهم، حيث تهدف هذه الملاحق إلى توفير بيئة سكنية متكاملة وخدمات منزلية أساسية تسهم في تحسين جودة حياة الأسر وتلبية احتياجاتهم اليومية، بما يعزّز الاستقرار الأسري والاجتماعي.
ويأتي المشروع ضمن جهود لجنة الأسر المتعفّفة لتعزيز التنمية المجتمعية ودعم الأسر المواطنة في مختلف مناطق الإمارة، متسقاً مع استراتيجية الدولة الوطنية لدعم الأسر المواطنة، التي تهدف إلى توفير بيئة معيشية كريمة ومستدامة، وتعزيز رفاهية الأسر الإماراتية.
وقال علي العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين: «نحن ملتزمون بدعم الأسر المواطنة، وتوفير بيئة سكنية وخدمات منزلية، تسهم في تحسين جودة حياتهم اليومية. إن تنفيذ هذا المشروع بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54 يعكس حرصنا على المساهمة في تعزيز التنمية المجتمعية، وتمكين الأسر في إمارتنا، ويؤكد دور لجنة الأسر المتعففة في تقديم حلول عملية تلبي احتياجات المواطنين بشكل مستدام». وأوضحت اللجنة أن المشروع يعكس استراتيجيتها في تحقيق أثر ملموس ومستدام في المجتمع المحلي، من خلال تقديم حلول عملية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة. كما أعربت اللجنة عن خالص شكرها وتقديرها لجميع المتبرعين والمساهمين والداعمين لمشاريعها الإنسانية.

