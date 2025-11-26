تنظمه «دبي لرعاية النساء والأطفال».. برنامج تدريبي متقدّم حول «مجموعات الدعم النفسي»

دبي (الاتحاد)

تنظّم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال برنامجاً تدريبياً متقدّماً حول «مجموعات الدعم النفسي»، بمشاركة نخبة من الخبراء الإقليميين في مجال العلاج النفسي، وبحضور ممثلين من الجهات الوطنية المعنية بهذا القطاع. ويأتي تنظيم البرنامج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى الارتقاء بجودة خدمات التأهيل النفسي، وتطوير مهارات العاملين في القطاعات المعنية، بما ينسجم مع مستهدفات «عام المجتمع 2025»، وأجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير منظومات دعم مجتمعية أكثر شمولاً وكفاءة.

وقالت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: تمثّل مجموعات الدعم النفسي أحد أهم التدخلات الحديثة في مجال التأهيل النفسي، لما توفره من مساحة آمنة تُمكّن الأفراد من التعبير والتواصل واستعادة الاتزان النفسي لافتة إن تأهيل المختصين لإدارة هذه المجموعات يعزّز جودة الخدمات المقدمة.