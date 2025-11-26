سفير الإمارات يقدّم خطاب اعتماده إلى أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

جدة (وام)

قدّم مطر سالم مران الظاهري، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، خطاب اعتماده إلى معالي حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، مندوباً دائماً لدولة الإمارات لدى منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة. ونقل الظاهري، خلال اللقاء، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، إلى معاليه، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعم الدور المحوري التي تقوم به في التعامل مع القضايا كافة.

من جانبه، حمّل معاليه، السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.