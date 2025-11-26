الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«القيادة وصوت الشباب» في ملتقى بأبوظبي

وفاء آل علي وهزيم السويدي ومتحدثون خلال الملتقى (وام)
27 نوفمبر 2025 02:08

أبوظبي (وام)

نظَّمت مؤسسة التنمية الأسرية وشركة «بروج»، ملتقى بعنوان «القيادة وصوت الشباب»، تحت شعار «من الحكمة إلى الطموح»، استهدف تجسيد أهمية الجمع بين خبرة كبار المواطنين، وطموح الشباب وطاقاتهم الخلّاقة، للمُضي بالوطن نحو آفاق أرحب من الريادة والازدهار والنهضة.
حضر الملتقى وفاء محمد آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، وهزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، وعدد من موظفي الجهتين وروّاد أدنوك، ولجنة شباب بروج.
وقالت وفاء محمد آل علي: «المُلتقى يؤكد أهمية التواصل بين الأجيال، حيث تلتقي بصيرة من صنعوا النهضة الأولى باندفاع من يصنعون المستقبل، ليبقى الإرث الوطني الذي بناه الآباء والأجداد متواصلاً في عقول الشباب وقلوبهم، عبر جسور حوار تربط الماضي بالحاضر وتفتح آفاق المستقبل».
وأشارت إلى أن اللقاء يأتي في مرحلةٍ تمضي فيها الإمارات بخُطى ثابتة نحو تنفيذ مخرجات الأجندة الوطنية للشباب حتى عام 2031، إدراكاً بأن تمكينهم الحقيقي يبدأ من جذورهم وقيمهم التي غرسها كبار المواطنين، وبأن قوة المجتمع تُبنى حين تتكامل حكمة الكبار مع طاقة الشباب.
وأكدت آل علي أن الدولة أوْلت منذ تأسيسها، وفي ظل القيادة الرشيدة، اهتماماً بالغاً لتمكين الشباب، بالتوازي مع رعاية كبار المواطنين وتقدير جهودهم، مشيدة بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تؤكد على الدوام أهمية احترام كبار المواطنين وصون مكانتهم، وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع، باعتبارهم القدوة ومصدر الحكمة للأجيال القادمة.
وأضافت أن الإمارات قدّمت مبادرات رائدة للشباب، مثل مركز الشباب العربي عام 2017، ومنصّة فرص الشباب العربي عام 2018، وبرنامج نوابغ الفضاء العرب عام 2020، وأطلقت برامج نوعية لكبار المواطنين، تعزّز تواصلهم مع المجتمع، إيماناً بأن رفعة الوطن تتحقق بتكامل جميع أبنائه. وأكدت آل علي أن التشبث بالقيم والهوية، والامتداد الأصيل لمن سبق، يدعم تواصل مسيرة التنمية الزاخرة، ليظل اسم الإمارات عالياً بين الأمم.
من جانبه، قال هزيم سلطان السويدي: «إن تعزيز الروابط المجتمعية وتطويرها يُعد في صدارة الأولويات الوطنية، وإنّ (بروج) تُسهم من خلال تعزيز التعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، في دعم توجّهات الدولة وتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».
وأوصى المشاركون في الحلقة النقاشية بالاستفادة من خبرات كبار المواطنين في دعم طموحات الشباب، وسبل تمكينهم من قيادة المستقبل بثقة واقتدار، بما يرسّخ مفهوم الشراكة المجتمعية، ويعزّز استدامة مسيرة التنمية في دولة الإمارات.
وشهد الملتقى حلقة نقاشية تحت عنوان «مسيرة ملهمة.. وجيل يصنع المستقبل»، أدارها مصعب المصعبي، مهندس أول تفتيش مخاطر، نائب رئيس لجنة الشباب في «بروج»، واستضافت وفاء محمد آل علي، وهزيم سلطان السويدي، وعلي الحوسني، النائب الأول للرئيس التنفيذي لبروج بالإنابة، ومريم الحوسني، مديرة إدارة رواد أدنوك، وناقشت التجارب والقصص المُلهمة في مجالات العمل المجتمعي والابتكار والريادة، وأوصت بأهمية الحوار بين الجيلين في تعزيز الوعي، وترسيخ القيم الوطنية.

