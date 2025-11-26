«بلدية العين» تشارك بجناح متكامل في المعرض الدولي للصيد والفروسية

العين (وام)

تشارك بلدية مدينة العين في المعرض الدولي للصيد والفروسية، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري، وذلك عبر جناح متكامل يجسّد جهودها في حماية الإرث الثقافي والبيئي للمدينة.

وتأتي مشاركة البلدية في إطار حرصها على دعم الفعاليات الوطنية التي تحتفي بالتراث الإماراتي، وتعزيز حضور الهوية الثقافية المرتبطة بالصقارة والفروسية، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على هذه الموروثات للأجيال القادمة، كما تؤكد من خلال مشاركتها التزامها بدورها الخدمي والمجتمعي في صون التراث والبيئة؛ بما يعكس مكانة منطقة العين كوجهة رائدة للثقافة والتراث والاستدامة.