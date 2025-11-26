الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الدولي للحفاظ على الحبارى» يروي قصة نجاح تاريخية

«الدولي للحفاظ على الحبارى» يروي قصة نجاح تاريخية
27 نوفمبر 2025 02:06

العين (وام)

يشارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، التابع لمؤسسة إرث زايد الإنساني، في الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام في مركز العين للمؤتمرات، خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2025، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.
ويشارك الصندوق بجناح تم تصميمه ليروي قصة نجاح تاريخية ومتفردة، ويتضمن طيور حبارى حية داخل قفص يحاكي نظامها البيئي.
ويتوسط الجناح ركن خاص لعدد من المعدات والأجهزة والتقنيات الحديثة التي طورتها مراكز الصندوق، لتعريف الزوار على الخطوات المختلفة لعمليات الإكثار في الأسر؛ بداية بجمع السوائل الذكورية من طيور الحبارى والتلقيح الصناعي، وجمع البيض، ووضعه في الحاضنات الاصطناعية وعمليات الفقس والرعاية والتربية، وصولاً إلى الإطلاق في البرية، ومراقبة بقاء الحبارى وتأقلمها وهجرتها وتكاثرها لتعزيز أعدادها في الطبيعة.

