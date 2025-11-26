الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خليفة لتطوير المشاريع» يشارك في «العين للصيد والفروسية» بـ12 مشروعاً إماراتياً

«خليفة لتطوير المشاريع» يشارك في «العين للصيد والفروسية» بـ12 مشروعاً إماراتياً

27 نوفمبر 2025 02:07

العين (الاتحاد)
27 نوفمبر 2025 02:07

العين (الاتحاد)

«الاتحاد» تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي
قرقاش يدعو «سلطة بورتسودان» للموافقة على هدنة إنسانية فورية في السودان

يُشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في فعاليات الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في مركز أدنيك العين خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري.
وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «نفخر في صندوق خليفة بدعم مشاركة 12 مشروعاً إماراتياً في معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025، لمنحها فرصة عرض خدماتها ومنتجاتها المستوحاة من التراث والثقافة الإماراتية، واستكشاف إمكانيات التعاون والشراكات مع الجهات المحلية والدولية المتواجدة في المعرض. كما تُبرز هذه المشاركة الدور الحيوي للمشاريع المحلية في ترسيخ الهوية وتنمية الاقتصاد الوطني».

صندوق خليفة
الإمارات
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
معرض العين الدولي للصيد والفروسية
معرض العين للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
العين
