«خليفة لتطوير المشاريع» يشارك في «العين للصيد والفروسية» بـ12 مشروعاً إماراتياً

العين (الاتحاد)

يُشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في فعاليات الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في مركز أدنيك العين خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «نفخر في صندوق خليفة بدعم مشاركة 12 مشروعاً إماراتياً في معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025، لمنحها فرصة عرض خدماتها ومنتجاتها المستوحاة من التراث والثقافة الإماراتية، واستكشاف إمكانيات التعاون والشراكات مع الجهات المحلية والدولية المتواجدة في المعرض. كما تُبرز هذه المشاركة الدور الحيوي للمشاريع المحلية في ترسيخ الهوية وتنمية الاقتصاد الوطني».