الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«القيادات الشرطية» يستعرض السياسات المؤسسية بوزارة الداخلية

خلال الاجتماع (وام)
27 نوفمبر 2025 02:06

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الاتحاد» تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي
قرقاش يدعو «سلطة بورتسودان» للموافقة على هدنة إنسانية فورية في السودان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس القيادات الشرطية الاتحادي، الاجتماع الثامن لسنة 2025، الذي عقد أمس عن بُعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.
استعرض المجلس ضمن أجندته، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وتقريراً حول السياسات المؤسسية بوزارة الداخلية، والذي تضمن آلية صياغة وتطوير تلك السياسات في الوزارة، والقيادات الشرطية والقطاعات التابعة لها، وأهم الشركاء الخارجيين والداخليين. 
واطلع المجلس على تقرير اللجنة الدائمة للعمليات الشرطية بوزارة الداخلية لعام 2025، الذي اشتمل على أهم المواضيع التي عرضت ونوقشت في اجتماعات مجلس القيادات الشرطية الاتحادي خلال العام الحالي، وعدد القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها بشأن تلك المواضيع ونسب تنفيذها.  
واستعرض المجلس نتائج الربع الثالث لمؤشر نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة من السكان خلال العام الجاري 2025، كما بحث عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

القيادات الشرطية
الإمارات
وزارة الداخلية
ضاحي خلفان
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©