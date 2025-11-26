«تريندز» يعزز التعاون البحثي مع مراكز ومؤسسات فكرية وإعلامية في أرمينيا

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في منتدى «بناء السلام والتعاون متعدد الأطراف» الذي نظمه مركز أوربيلي (Orbeli Center) بالتعاون مع مركز المعلومات والعلاقات العامة التابع لمكتب رئيس مجلس الوزراء الأرميني، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.

وتأتي المشاركة في إطار حرص «تريندز» على تعزيز الحضور البحثي والفكري على الساحة الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع المراكز البحثية والإعلامية حول العالم، بما يدعم الجهود المشتركة في فهم التحولات الجيوسياسية، ومواجهة التحديات العالمية المعقدة، عبر الحوار والتعاون متعدد الأطراف.

ومثل المركز في المنتدى عبد العزيز الشحي، باحث رئيسي في «تريندز»، الذي شارك في جلسة بعنوان «التعاون الدولي في إقليم جنوب القوقاز: الفرص والتحديات».

وأكد الشحي، في مداخلته، أهمية الدبلوماسية البحثية كجسر للتفاهم وبناء الثقة بين دول الإقليم، مشيراً إلى أن المراكز الفكرية أصبحت شريكاً أساسياً في دعم صانعي القرار من خلال التحليلات والرؤى الاستشرافية التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما استعرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني الحوار والتعاون كنهج لتحقيق السلام والتنمية، داعياً إلى بناء شبكات تعاون بحثي عابرة للحدود لتبادل الخبرات والبيانات بين المراكز البحثية العالمية والإقليمية.

وعلى هامش المنتدى، أجرى وفد «تريندز» سلسلة من الاجتماعات البحثية والأكاديمية في العاصمة الأرمينية يريفان، مع عدد من أبرز المؤسسات والمراكز العلمية في أرمينيا، وذلك لبحث آفاق التعاون وتطوير الشراكات المعرفية.

وشملت اللقاءات المعهد الأرميني للشؤون الدولية والأمنية (AIIS)، حيث التقى الوفد ‎ستيوبا سافاريان، مدير المعهد، وتم بحث التعاون في مجالات الدراسات الأمنية والدبلوماسية. كما تم عقد جلسة حوارية مع مركز الدراسات الحضارية والثقافية في جامعة يريفان الحكومية، بحضور الدكتور هايك كوشاريان، نائب المدير وباحث أول بالمركز، وجرت مناقشة فرص التعاون المشترك في مجالات الثقافة والحضارة.



حلقة نقاشية

عقدت حلقة نقاشية بين وفد تريندز البحثي لأرمينيا ومركز بحوث السياسات الأمنية، بحضور رئيسه أليكس كوتشينيان، حيث تمت مناقشة القضايا والتحولات الجيوسياسية في جنوب القوقاز. كما جرى لقاء مع الأكاديمية الوطنية الأرمينية بحضور البروفيسورة أراكس باشايان، رئيسة قسم العلاقات الدولية بمعهد الدراسات الشرقية، وتم بحث فرص التعاون العلمي وتبادل الخبرات البحثية.

كما التقى وفد «تريندز» لأرمينيا مركز المعلومات والعلاقات العامة التابع لمكتب رئيس مجلس الوزراء الأرميني، حيث التقى ميكاييل يالانوزيان، رئيس مركز أوربيلي للدراسات التحليلية، وتم خلال اللقاء تقديم درع تقديرية للمركز تقديراً لدوره في تعزيز الحوار والسلام، كما تم تسجيل كلمة مصورة من يالانوزيان بهذه المناسبة.

وأجرى وفد «تريندز» لقاءين إعلاميين موسَّعين مع كل من وكالة الأنباء الأرمينية أرمنبريس (Armenpress News Agency) ووكالة الأنباء الروسية سبوتنيك (Sputniknews)، تناول خلالهما أهداف زيارة المركز إلى أرمينيا ودوره في تعزيز الحوار البحثي العالمي ونشر ثقافة التعاون المعرفي.