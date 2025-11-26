الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يعزز التعاون البحثي مع مراكز ومؤسسات فكرية وإعلامية في أرمينيا

عبد العزيز الشحي ومشاركون في المنتدى (من المصدر)
27 نوفمبر 2025 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تريندز» يدشّن الكتاب الـ 15 من موسوعته البحثية حول «جماعة الإخوان»
«تريندز» و«سيكيور كندا» يعززان التعاون البحثي في قضايا السلام

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في منتدى «بناء السلام والتعاون متعدد الأطراف» الذي نظمه مركز أوربيلي (Orbeli Center) بالتعاون مع مركز المعلومات والعلاقات العامة التابع لمكتب رئيس مجلس الوزراء الأرميني، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.
وتأتي المشاركة في إطار حرص «تريندز» على تعزيز الحضور البحثي والفكري على الساحة الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع المراكز البحثية والإعلامية حول العالم، بما يدعم الجهود المشتركة في فهم التحولات الجيوسياسية، ومواجهة التحديات العالمية المعقدة، عبر الحوار والتعاون متعدد الأطراف.
ومثل المركز في المنتدى عبد العزيز الشحي، باحث رئيسي في «تريندز»، الذي شارك في جلسة بعنوان «التعاون الدولي في إقليم جنوب القوقاز: الفرص والتحديات».
وأكد الشحي، في مداخلته، أهمية الدبلوماسية البحثية كجسر للتفاهم وبناء الثقة بين دول الإقليم، مشيراً إلى أن المراكز الفكرية أصبحت شريكاً أساسياً في دعم صانعي القرار من خلال التحليلات والرؤى الاستشرافية التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما استعرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني الحوار والتعاون كنهج لتحقيق السلام والتنمية، داعياً إلى بناء شبكات تعاون بحثي عابرة للحدود لتبادل الخبرات والبيانات بين المراكز البحثية العالمية والإقليمية.
وعلى هامش المنتدى، أجرى وفد «تريندز» سلسلة من الاجتماعات البحثية والأكاديمية في العاصمة الأرمينية يريفان، مع عدد من أبرز المؤسسات والمراكز العلمية في أرمينيا، وذلك لبحث آفاق التعاون وتطوير الشراكات المعرفية.
وشملت اللقاءات المعهد الأرميني للشؤون الدولية والأمنية (AIIS)، حيث التقى الوفد ‎ستيوبا سافاريان، مدير المعهد، وتم بحث التعاون في مجالات الدراسات الأمنية والدبلوماسية. كما تم عقد جلسة حوارية مع مركز الدراسات الحضارية والثقافية في جامعة يريفان الحكومية، بحضور الدكتور هايك كوشاريان، نائب المدير وباحث أول بالمركز، وجرت مناقشة فرص التعاون المشترك في مجالات الثقافة والحضارة.

حلقة نقاشية
عقدت حلقة نقاشية بين وفد تريندز البحثي لأرمينيا ومركز بحوث السياسات الأمنية، بحضور رئيسه أليكس كوتشينيان، حيث تمت مناقشة القضايا والتحولات الجيوسياسية في جنوب القوقاز. كما جرى لقاء مع الأكاديمية الوطنية الأرمينية بحضور البروفيسورة أراكس باشايان، رئيسة قسم العلاقات الدولية بمعهد الدراسات الشرقية، وتم بحث فرص التعاون العلمي وتبادل الخبرات البحثية.
كما التقى وفد «تريندز» لأرمينيا مركز المعلومات والعلاقات العامة التابع لمكتب رئيس مجلس الوزراء الأرميني، حيث التقى ميكاييل يالانوزيان، رئيس مركز أوربيلي للدراسات التحليلية، وتم خلال اللقاء تقديم درع تقديرية للمركز تقديراً لدوره في تعزيز الحوار والسلام، كما تم تسجيل كلمة مصورة من يالانوزيان بهذه المناسبة.
وأجرى وفد «تريندز» لقاءين إعلاميين موسَّعين مع كل من وكالة الأنباء الأرمينية أرمنبريس (Armenpress News Agency) ووكالة الأنباء الروسية سبوتنيك (Sputniknews)، تناول خلالهما أهداف زيارة المركز إلى أرمينيا ودوره في تعزيز الحوار البحثي العالمي ونشر ثقافة التعاون المعرفي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©