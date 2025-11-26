الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التغير المناخي والبيئة» تطلق «باقة خدمات الصيادين»

راشد بن حميد وآمنة الضحاك والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
27 نوفمبر 2025 02:06

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الاتحاد» تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي
قرقاش يدعو «سلطة بورتسودان» للموافقة على هدنة إنسانية فورية في السودان

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة «لقاء تصفير البيروقراطية» في محمية الزوراء بإمارة عجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في الإمارة، في حدث استراتيجي استعرضت فيه الوزارة رؤيتها الجديدة لإلغاء وتبسيط الإجراءات في الخدمات المقدمة للمتعاملين، وشهد الحدث إطلاق «باقة خدمات الصيادين» كنموذج ريادي في إعادة هندسة الخدمات الحكومية ودعم الصيادين، بما يعزز الاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي الوطني.
شهد اللقاء حضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق وقائد تصفير البيروقراطية في وزارة التغير المناخي والبيئة، بجانب عدد من مدراء عموم الجهات الحكومية الشريكة في تطوير «باقة خدمات الصيادين» من مختلف أنحاء الدولة، ومجموعة من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة ومسؤولين حكوميين من إمارة عجمان، وجمع من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك في مستهل كلمتها أن جهود الوزارة التطويرية تنبع من ثوابت وطنية راسخة، وقالت: «نستلهم خطواتنا من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع الإنسان والاستدامة في صلب الأولويات، ونمضي وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطبيق (برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية) برؤية متطورة لتقديم خدمات مرنة ومبتكرة تمهد الطريق نحو المستقبل، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً جديداً يرتكز على تحويل المتعامل من متلقٍ للخدمة إلى شريك أساسي في تصميمها».
 وقالت معاليها: «نعمل برؤية استراتيجية تهدف للانتقال من مجرد تحسين الإجراءات إلى إعادة ابتكار الخدمات بشكل جذري، بما يدعم توجهات قيادتنا الرشيدة نحو حكومة المستقبل»، وأعربت معاليها عن سعادتها بإطلاق «باقة خدمات الصيادين»، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة نوعية لدعم أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة.
وأضافت معاليها: «الصيادون هم حراس تراثنا وعصب منظومتنا الغذائية، وتصفير البيروقراطية في خدماتهم ليس مجرد تسهيل إداري، بل هو دعم مباشر للاقتصاد الأزرق، وتعزيز للأمن الغذائي المستدام، حيث تتيح لهم هذه الباقة التفرغ لمهنتهم بدلاً من الانشغال بإنجاز المعاملات».

وزارة التغير المناخي والبيئة
الإمارات
آمنة الضحاك
آمنة الضحاك الشامسي
تصفير البيروقراطية
راشد بن حميد النعيمي
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©