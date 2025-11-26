«التغير المناخي والبيئة» تطلق «باقة خدمات الصيادين»

عجمان (الاتحاد)

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة «لقاء تصفير البيروقراطية» في محمية الزوراء بإمارة عجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في الإمارة، في حدث استراتيجي استعرضت فيه الوزارة رؤيتها الجديدة لإلغاء وتبسيط الإجراءات في الخدمات المقدمة للمتعاملين، وشهد الحدث إطلاق «باقة خدمات الصيادين» كنموذج ريادي في إعادة هندسة الخدمات الحكومية ودعم الصيادين، بما يعزز الاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي الوطني.

شهد اللقاء حضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق وقائد تصفير البيروقراطية في وزارة التغير المناخي والبيئة، بجانب عدد من مدراء عموم الجهات الحكومية الشريكة في تطوير «باقة خدمات الصيادين» من مختلف أنحاء الدولة، ومجموعة من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة ومسؤولين حكوميين من إمارة عجمان، وجمع من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك في مستهل كلمتها أن جهود الوزارة التطويرية تنبع من ثوابت وطنية راسخة، وقالت: «نستلهم خطواتنا من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع الإنسان والاستدامة في صلب الأولويات، ونمضي وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطبيق (برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية) برؤية متطورة لتقديم خدمات مرنة ومبتكرة تمهد الطريق نحو المستقبل، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً جديداً يرتكز على تحويل المتعامل من متلقٍ للخدمة إلى شريك أساسي في تصميمها».

وقالت معاليها: «نعمل برؤية استراتيجية تهدف للانتقال من مجرد تحسين الإجراءات إلى إعادة ابتكار الخدمات بشكل جذري، بما يدعم توجهات قيادتنا الرشيدة نحو حكومة المستقبل»، وأعربت معاليها عن سعادتها بإطلاق «باقة خدمات الصيادين»، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة نوعية لدعم أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة.

وأضافت معاليها: «الصيادون هم حراس تراثنا وعصب منظومتنا الغذائية، وتصفير البيروقراطية في خدماتهم ليس مجرد تسهيل إداري، بل هو دعم مباشر للاقتصاد الأزرق، وتعزيز للأمن الغذائي المستدام، حيث تتيح لهم هذه الباقة التفرغ لمهنتهم بدلاً من الانشغال بإنجاز المعاملات».