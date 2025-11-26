الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية وشؤون الكاريبي في ترينيداد وتوباغو

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية وشؤون الكاريبي في ترينيداد وتوباغو
26 نوفمبر 2025 21:42

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي شون سوبرز، وزير الخارجية وشؤون الكاريبي في جمهورية ترينيداد وتوباغو.

ورحب سموه بمعالي شون سوبرز، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف القطاعات.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ترينيداد وتوباغو، مؤكداً حرص البلدين الصديقين على العمل معاً من أجل تنميتها وتعزيز مسارات التعاون الثنائي في جميع القطاعات بما يدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما بحث سموه ومعالي وزير الخارجية وشؤون الكاريبي في جمهورية ترينيداد وتوباغو مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، وسعادة عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى جزر الكاريبي والباسيفيك.

 

المصدر: وام
