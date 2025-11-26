صقر غباش ورئيس الجمعية الوطنية التنزانية يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، معالي موسى آزان زونغو، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة والوفد المرافق له.

وتمت خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا في المجالات كافة، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء كل من، سعيد العابدي، ومنى حماد، وفاطمة المهيري وعايشة المري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي، أمين عام المجلس، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش برئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة والوفد المرافق له، وقال معاليه: أبارك لكم انتخابكم رئيساً للجمعية الوطنية التنزانية، بما يعكس الثقة التي منحتها إياكم الأمة التنزانية وتقديرها لخبرتكم وحكمتكم في قيادة المؤسسة التشريعية التي لها مكانتها الخاصة أفريقياً ودولياً.

وأكد معالي صقر غباش عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، والتي تتسم بالتطور المستمر والرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات البينية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، حيث أقامت الإمارات وتنزانيا علاقات دبلوماسية رسمية منذ السبعينيات القرن الماضي، وشهدت العلاقات تطوراً ملحوظاً من خلال تبادل الزيارات الرفيعة والاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية، خاصة من خلال اللجنة الإماراتية - التنزانية المشتركة.

وأشار معاليه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التنسيق والتعاون الإيجابي والمثمر مع جمهورية تنزانيا المتحدة في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والسياحة، وبما يخدم الأهداف التنموية في البلدين، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما الصديقين، لاسيما في ظل وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك.

وأكد الجانبان أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، والجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات، وأهمية تعزيز أوجه التعاون والتشاور والتنسيق البرلماني بين البرلمانين الصديقين في المرحلة القادمة، من خلال العمل على توحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية، لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي، والسعي نحو تبادل الزيارات والخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، والاستفادة من التجربة الرائدة لدى البرلمانين في مجال الاختصاص التشريعي والرقابي

كما أكدا أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني المشترك، وذلك في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المجلس والجمعية الوطنية، بالإضافة إلى المجموعة الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي وعضوية المجلس كعضو مراقب في البرلمان الأفريقي، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، والارتقاء بالعلاقات البنية لآفاق أوسع.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة البرلمانية؛ نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب.

كما أشاد معاليه بالتعاون البرلماني المشترك والدعم المتبادل بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية التنزانية في مختلف المحافل الدولية.

كما أثنى معاليه على ما تشهده دولة الإمارات من تطور في جميع القطاعات، وما تحظى به من سمعة عالمية واحترام لدى المجتمع الدولي، لما تتبناه من سياسات قائمة على قيم السلام، والتسامح، والانفتاح.