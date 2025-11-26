قنصل عام الدولة في أربيل يقدم البراءة القنصلية لوزارة الخارجية العراقية

بغداد (وام)

قدم أحمد حسن الشحي البراءة القنصلية كقنصل عام لدولة الإمارات في أربيل بجمهورية العراق، إلى السفير محمد هشام مالك، رئيس دائرة المراسم في وزارة الخارجية العراقية، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة بغداد.

وأعرب الشحي، خلال اللقاء، عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات في أربيل، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات.

من جهته، تمنى السفير محمد هشام مالك، للقنصل العام، التوفيق في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات، وجمهورية العراق الشقيق، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.