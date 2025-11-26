الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«سوربون أبوظبي» تختتم «مبادرة عام المحيط»

العمل الفني يستوحي رمزيته من مفهوم «نون» (من المصدر)
27 نوفمبر 2025 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة السوربون أبوظبي، عرضاً فنياً راقصاً حصرياً بعنوان «نون» على مسرح زايد لاختتام فعاليات مبادرة عام المحيط التي أطلقتها في عام 2025. وصمم هذا العرض المبدع خصيصاً للجامعة على يد المصمم الحركي المعروف علاء كريميد، وقدمته فرقة سمة للمسرح الراقص، حيث تنوعت فقراته بين الحركة والإيقاع والسرد البصري لتجسد صلة الإنسان المتجددة بالمحيط.
ويستوحي العمل الفني رمزيته من مفهوم «نون» بوصفه المحيط الأول في الثقافات القديمة، حيث تناول في مشاهده معاني النشأة والضعف والتجدد، داعياً الجمهور، الذين تجاوز عددهم 200 ضيف، للتأمل في كيفية تشابه مسارات الحياة الإنسانية مع حركات مد المحيط وجزره. وشكلت هذه الأمسية الختام المثالي لبرنامج عام المحيط الممتد لعام كامل، والمخصص لتعزيز الوعي بقضايا المحيط، وزيادة المشاركة المجتمعية في هذا المجال.
وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: «اختتم عرض نون عام المحيط بأسلوب فني ومؤثر، ليتوج جهود جامعة السوربون أبوظبي التي عملت طوال العام على بلورة فهم أشمل وأعمق عن البيئة البحرية وتطوير الأبحاث اللازمة لحمايتها، مستندة إلى منهجية تجمع بين الفن والعلم والمشاركة المجتمعية. ويذكرنا هذا العرض الفني بأن حماية المحيطات مسؤولية علمية وثقافية على حد سواء، تقع على عاتقنا جميعاً وتستدعي منا التأمل والتواصل واتخاذ خطوات ملموسة».

