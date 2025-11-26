الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات للأبنية الخضراء» ينظم حفل توزيع جوائز «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025»

مشاركون في الحفل (من المصدر)
27 نوفمبر 2025 02:07

دبي (الاتحاد)

احتفل مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، بالتميز الإقليمي في مجال البيئة المبنية، خلال حفل توزيع «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2025»، الذي أقيم في فندق «إمباسي سويتس باي هيلتون دبي»، بمشاركة تسعة مجالس للأبنية الخضراء في المنطقة.
وشهدت الجوائز هذا العام تلقي 81 طلب مشاركة من 55 جهة في 7 دول، جرى تقييمها من قبل لجنة تحكيم مكونة من 34 خبيراً، ضمن 17 فئة، من بينها 11 مشاركة في «جائزة الدكتور عويناتي للتميز الطلابي»، التي تبرز إسهامات الجيل الجديد في مستقبل الاستدامة.
حضر الحفل أكثر من 200 من ممثلي الجهات المعنية والفائزين ومناصري الاستدامة من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، فيما قدم بنك الإمارات دبي الوطني دعماً بلاتينياً لنسخة هذا العام، تأكيداً لالتزامه بمبادئ الاستدامة.
 وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ونائب الرئيس وأمين الصندوق في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: «سلطت جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2025 الضوء مجدداً على الابتكارات القوية، والتفاني في دفع عجلة التنمية المستدامة في أنحاء المنطقة، ويسعدنا أن نشيد برؤية وقيادة الأفراد والجهات الرائدة في إبراز الفوائد الملموسة لمبادئ الأبنية الخضراء للجميع».
 وذهبت «جائزة الدكتور عويناتي للتميز الطلابي» لعام 2025 إلى الطالبة ياشفي غاندي من جامعة أميتي دبي، عن مشروعها «العمارة التقليدية في العالم المعاصر»، حيث حصلت على جائزة نقدية وعضوية طلابية مجانية لمدة عام في المجلس.
وأظهرت المشاركة الواسعة هذا العام تنامي دور المنطقة في تبني الممارسات المستدامة، والالتزام بالتصدي للتغير المناخي، من خلال حلول مبتكرة في قطاع البيئة المبنية.
تضم قائمة الفائزين بجوائز 2025 كلاً من: مشروع «ذا لينك» لمدينة مصدر من «كلايماتيز»، ومبادرة «الاستراتيجية الخضراء» من ماجد الفطيم، ومشروع «غابة الغاف»، ومشروع المساحات الصحية لمجلس الإمارات للإعلام، ومشروع تحديث المباني لشركة إعمار العقارية، ومجموعة أديب، وشركة إنوفو، وماجد الفطيم، وكلايماتيز، وهيلتي الشرق الأوسط، وسيراميك رأس الخيمة، وسولارسكت، ومجموعة هانزجروهي، وشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومبادرة «النجمة الخضراء» من ماجد الفطيم.

