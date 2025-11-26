الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ريم الهاشمي تؤكد أهمية الجهود الأميركية المتواصلة للوساطة بشأن السودان

ريم الهاشمي وتوم فليتشر خلال اللقاء (وام)
27 نوفمبر 2025 02:08

جنيف (وام)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا

التقت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في جنيف بسويسرا.
وبحث الجانبان أهمية الجهود الأميركية المتواصلة للوساطة بشأن السودان، والجهود المهمة التي تبذلها المجموعة الرباعية من أجل التوصل إلى وقف غير مشروط وفوري لإطلاق النار.
 وفي ظل الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتصاعدة، ناقشت معالي الهاشمي مع فليتشر أيضاً أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء السودان كافة بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والمحاسبة على ارتكاب الفظائع، وتوسيع نطاق التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ.

ريم الهاشمي
الإمارات
روسيا
السودان
توم فليتشر
جنيف
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
الأمم المتحدة
أزمة السودان
الحرب في السودان
الأزمة السودانية
المساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©