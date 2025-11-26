الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

روسيا تمنح أحمد ناصر الريسي وسام «100 عام على التعاون الشرطي الدولي»

روسيا تمنح أحمد ناصر الريسي وسام «100 عام على التعاون الشرطي الدولي»
26 نوفمبر 2025 23:13
26 نوفمبر 2025 23:13

منحت جمهورية روسيا الاتحادية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وسام «100 عام على التعاون الشرطي الدولي»، الوسام الأرفع الذي تمنحه وزارة الداخلية الروسية، والذي يحتفي بمئة عام على جهود التعاون الدولي، ويعكس أهمية الشراكة والتعاون بين روسيا الاتحادية و«الإنتربول» في دعم وترسيخ الأمن العالمي.
وقد قلد معالي أندري إيفانوفيتش خرابوف، نائب وزير الداخلية بجمهورية روسيا الاتحادية، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» الوسام خلال حفل خاص أقيم على هامش الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لـ«الإنتربول» في مراكش بمملكة المغرب.
 ويعكس هذا التكريم، الذي يحتفي بمرور قرن على التعاون الشرطي الدولي، تقدير جمهورية روسيا الاتحادية للمساهمات الاستثنائية للواء الريسي في تعزيز الأمن العالمي، ودعم التعاون الفعال بين منظمة «الإنتربول» ووزارة الداخلية الروسية.
 وأعرب الدكتور الريسي عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية الروسية على هذا الوسام المرموق، لافتاً إلى مساعي منظمة «الإنتربول» المتواصلة لتوحيد إمكانات ومقدرات الدول الـ 196 الأعضاء لمكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وتوسيع تعاونها مع شركائها الدوليين، مؤكداً التزام «الإنتربول» المستمر بتعزيز الشراكات الدولية ودفع الجهود المشتركة لحماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

